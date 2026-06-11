Potrivit experților și localnicilor, această situație amenință ecosistemul lacului și industria turismului.

Lacul Velence, situat la doar 40 de kilometri vest de Budapesta, este o destinație populară de vacanță, însă nivelul apei ar putea deveni în curând prea scăzut pentru navigație și înot, avertizează specialiștii, relatează reuters.com.

Într-o zi călduroasă recentă, copiii se jucau pe bancuri de nisip nou apărute, care se întindeau mult dincolo de linia obișnuită a țărmului lacului. Între timp, bărcile de închiriat erau ancorate la un debarcader aflat acum departe de apă și rămas pe nisip.

Nivelul apei din lac era miercuri de 56 cm în localitatea Agard, potrivit datelor furnizate de National Directorate General for Water Management. Acesta se află la doar trei cm peste minimul istoric de 53 cm înregistrat în 2022, ultimul an în care Ungaria a fost afectată de o secetă extremă.

În primele luni ale anului 2026, nivelul apei se situa în jurul valorii de 80 cm.

Fără precipitații semnificative, nivelul apei ar putea scădea cu aproximativ jumătate de centimetru pe zi, ajungând până la 30 cm până la sfârșitul verii, avertizează experții.

„Nivelul apei va scădea cu cel puțin 25-30 cm în următoarele 30-40 de zile, iar minimul istoric va fi depășit în doar câteva zile”, a declarat Tibor Horanyi pentru Reuters.

Horanyi a atribuit problema nu doar schimbărilor climatice, ci și deceniilor de gestionare defectuoasă a apei, cum ar fi drenarea zonelor umede pentru utilizare agricolă.

Situația afectează deja afacerile locale. Instructorul de navigație Peter Szaniszlo a început să își mute activitatea la Lacul Balaton.

„Persoanele care doreau să învețe să navigheze mă alegeau în principal pentru că Lacul Velence este aproape de Budapesta. Acum trebuie să călătorească până la Balaton”, a spus acesta.

Guvernul promite măsuri

Săptămâna trecută, ministrul mediului Laszlo Gajdos s-a întâlnit cu organizații neguvernamentale locale, primari și experți în gestionarea apelor pentru a discuta viitorul lacului.

Gajdos a declarat într-o postare pe Facebook că guvernul urmărește să îmbunătățească calitatea apei, să implementeze soluții sustenabile pentru alimentarea lacului cu apă și să refacă mediul natural de pe maluri.

Totuși, găsirea unei soluții pentru refacerea nivelului apei din Lacul Velence va necesita timp, a declarat pentru Reuters Arpad Pal Eotvos, primarul orașului Gardony, situat pe malul lacului.

„Va trebui să învățăm să trăim cu această situație”, a spus Eotvos.

„Pe măsură ce clima se schimbă, va trebui să ne schimbăm și noi.”, a mai precizat el.