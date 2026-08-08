A început de jos, a învățat din mers și a transformat pasiunea pentru gastronomie într-o carieră care l-a făcut unul dintre cei mai cunoscuți chefi din România.

Ce și-ar fi dorit Florin Dumitrescu să aibă la începutul carierei

La începuturile sale în bucătărie, Florin Dumitrescu nu avea echipamentul pe care și-l imagina pentru meseria pe care tocmai o începuse. Avea însă dorința de a deveni bucătar și își dorea să arate ca un profesionist. În acea perioadă, opțiunile erau mult mai limitate decât în prezent. Chef-ul își amintește că lucra într-o bluză cumpărată din târgul de la Vitan.

„O uniformă de bucătar, din cap până-n picioare, așa cum și-a dorit din prima zi. În perioada respectivă, când m-am apucat eu de meserie, aveam o bluză de bucătar luată din târg, de la Vitan. Astea se găseau. Erau, practic, bluze de doctor din Germania. Așa lucrau bucătarii pe vremuri. Sincer, o uniformă de bucătar. Dar complete”, spune chef Florin Dumitrescu.

Lecția pe care a învățat-o de la concurenți

Experiența de jurat i-a oferit lui Florin Dumitrescu ocazia de a întâlni oameni cu stiluri diferite de a găti și de a privi mâncarea. De-a lungul timpului, printre concurenți a descoperit și o lecție care depășește tehnicile de gătit sau regulile gastronomiei.

„Oricine poate să gătească. Absolut oricine”, spune chef-ul.

În opinia lui, mâncarea nu trebuie judecată doar după felul în care arată.

„Mâncarea nu funcționează după aparențe. Gusturile care lovesc în amintiri sunt, de cele mai multe ori, cele ale mâncărurilor care lasă cele mai mari amprente.”

Care este mâncarea preferată a lui Florin Dumitrescu

Deși cariera sa este asociată cu gastronomia și cu preparate elaborate, când vine vorba despre mâncarea pe care o apreciază cel mai mult, Florin Dumitrescu se întoarce la combinații simple și familiare.

Cei apropiați lui știu deja care este una dintre mesele sale preferate: cartofi prăjiți cu ouă ochiuri și brânză rasă.

„Cei care mă cunosc și care fac parte din familia mea știu cât de mult apreciez o porție de cartofi prăjiți cu ouă ochiuri și cu brânză rasă, mâncată cu mâna”, povestește chef-ul.

Lista nu se oprește aici. Printre preparatele pe care le-ar pune pe masă se numără și o tocană de pipote și o salată de vinete proaspătă.

Pentru Florin Dumitrescu, însă, o masă bună înseamnă mai mult decât preparatele din farfurie. Înseamnă și oamenii alături de care este împărțită.

„Cred că dovada supremă de iubire este să mâncăm toți din aceeași farfurie. Lucru care se întâmplă foarte rar, pentru că sunt destul de dichisit și îmi pun mâncarea separat. Da, să mâncăm toți din aceeași farfurie ceea ce îmi place mie cel mai mult: cartofi prăjiți, ouă ochiuri, brânză rasă, o tocană de pipote, o salată de vinete din aia proaspătă”, spune acesta.