Două dintre navele de transport au luat deja apă, iar alte două au fost poziționate, sâmbătă, în amonte, în locurile stabilite de specialiști.

După o zi de verificări și proceduri urmate la literă, abia după miezul nopții, cea de-a doua barjă, încărcată cu piatră, a fost scufundată controlat în Dunăre. Barjele au fost coborâte treptat, până au ajuns în punctul stabilit de specialiști.

Imaginile surprinse sâmbătă arată că barja poziționată ieri în apropierea malului nu este în totalitate acoperită de apă.

Pentru ultimele două, operațiunea a continuat în jurul orei 13:00, când s-a dat ordinul de începere. Acestea au fost împinse în aval. În jurul lor au fost în permanență șalupe, de unde specialiștii au urmărit deplasarea și au monitorizat fiecare etapă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Și în cazul ultimelor două barje, procedura este una lentă și controlată. Apa este pompată în spațiile tehnice ale barjei, iar compartimentele acesteia sunt inundate treptat. În acest fel, fiecare barjă este coborâtă progresiv, până ajunge în poziția stabilită. Pe tot parcursul acestor ore, o echipă de specialiști se asigură de stabilitatea ambarcațiunilor, pentru că orice modificare a poziției poate însemna un efect mai mic al intervenției.”

În urma ultimelor evaluări, specialiștii au stabilit și distanța finală la care trebuie poziționate: în amonte, oblic față de direcția curentului.

Toate cele patru barje vor forma două praguri artificiale, menite să direcționeze o parte din debitul apei de pe brațul Bala spre Dunărea Veche, astfel încât să ajungă la centrala de la Cernavodă.

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor: „Ce încercăm acum să facem este o soluție punctuală pentru a menține încă câteva zile funcțional cel de-al doilea reactor de la Cernavodă. Guvernul încearcă astfel de soluții, dar să aducă apă nu poate.”

La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu patru centimetri față de ziua precedentă. Pentru săptămâna viitoare, specialiștii estimează că nu ar trebui să existe probleme legate de funcționarea centralei.

Ana-Maria Agiu, Purtător de cuvânt Apele Române: „Tendința de scădere a nivelelor Dunării în zona Cernavodă se va menține în zilele imediat următoare, adică avem, în medie, o scădere cu doi centimetri pe zi, urmând ca, după data de 12-13 august, să observăm o scădere cu un centimetru și chiar o stabilizare pentru câteva zile. Respectiv, va începe să se stabilizeze. Încercăm să menținem, la debite minime, funcționarea centralei.”

De un real ajutor sunt și lucrările de decolmatare, prin care sunt îndepărtate depunerile de pe fundul Dunării. În acest fel, apa poate circula mai ușor pe traseul către Cernavodă, într-o perioadă critică pentru sistemul energetic.