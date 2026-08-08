Vibrația zilei este 9 și să ne așteptăm la elemente-surpriză!

Horoscop 9 august 2026 – LEU

O să-i convingeți pe prieteni să dați o fugă la malul mării, să vă bucurați de aerosoli, de soare, de mare, de o plimbare în largul mării, ca să vă eliberați de stres. E cineva care vă duce dorul și vă invită la masă, fie ea și în alt oraș această tratație.

Horoscop 9 august 2026 – FECIOARĂ

Vă invită la un concert, o fi un spectacol pe undeva și o să ajungeți și voi pe acolo să vă încărcați bateriile. O să vă alăturați unui grup ca să fiți împreună la distracție și să vă refaceți starea de spirit, să vă revigorați.

Horoscop 9 august 2026 – BALANȚĂ

E un eveniment la care veți avea și voi un rol, ceva important de făcut, și o să atrageți atenția asupra voastră, că o să puneți, probabil, mult suflet în tot ce faceți. Se poate să faceți un dus-întors, ca să faceți o baie în mare, să prindeți și apusul și să petreceți cu prietenii la malul mării.

Horoscop 9 august 2026 – SCORPION

Chiar și o plimbare prin împrejurimi v-ar detensiona, după ce v-ați bătut capul cu tot felul de probleme în decursul săptămânii, și-i luați și pe prieteni, faceți un picnic, un brunch. Poate e un eveniment important în familia voastră și o să faceți toate pregătirile ca să fie totul fără cusur.

Horoscop 9 august 2026 – SĂGETĂTOR

Cineva pe care nu l-ați mai văzut de multă vreme sosește și poate vă lămuresc niște aspecte care țin de viața în doi, ca să vă puteți înțelege. Vă invită cineva la drum lung și, dacă mai aveți niște zile de concediu, vă duceți, dacă nu, tot ieșiți la o plimbare, mai pe-aproape.

Horoscop 9 august 2026 – CAPRICORN

O să puteți relua o colaborare și să vă sporiți veniturile – poate ieșiți la o cafea cu anturajul, ca să vă expună condițiile, că o să aibă loc o negociere, verbală deocamdată. Încep să vină bani din dobânzi, din recalculări și o să strângeți un capital cu care puteți pleca în concediu.

Horoscop 9 august 2026 – VĂRSĂTOR

Sunt oameni care vă simt lipsa și vă tot invită pe ici, pe colo, ca să vă bucurați de o activitate deconectantă, poate luați parte la diverse evenimente. E cineva care vă așteaptă la un party, e ceva festiv și o să vă întâlniți cu oameni cu care aveți multe în comun.

Horoscop 9 august 2026 – PEȘTI

O să aveți parte de o companie agreabilă și veți petrece o zi de neuitat, posibil și într-un cadru special, la un party, poate chiar la malul mării. Poate faceți o tratație la voi acasă, că o fi ceva de sărbătorit, începeți o viață nouă și vreți să ciocniți un pahar de șampanie, de fericire.

Horoscop 9 august 2026 – BERBEC

Se poate să vă dați întâlnire cu niște prieteni și să treceți în revistă târguri, expoziții, pentru un vibe mai bun. O să faceți turul de onoare pe la prieteni, ca să aflați ce e nou în viața lor și să rămâneți conectați, ca să aveți ceva preocupări comune de aici încolo.

Horoscop 9 august 2026 – TAUR

O să cheltuiți niște bani ca să ieșiți din casă, poate și ai voștri insistă să stați la o terasă, să mai vedeți altă lume, să vă spălați gândurile. Poate le faceți o surpriză copiilor și-i duceți într-un parc de agrement, să consume surplusul de energie și o să le placă.

Horoscop 9 august 2026 – GEMENI

Program încărcat, poate le faceți vizite unor prieteni și o să petreceți mare parte din zi pe drum, de la unul la altul, ca să vă puneți în temă cu noutățile. O apariție vă poate induce o stare de fascinație, că vă simțiți atrași de persoana respectivă, dacă n-aveți pereche.

Horoscop 9 august 2026 – RAC

O să vă caute, în sfârșit, acel cineva de la care aveți mari așteptări, ca să formați un cuplu stabil și să vă așezați la casa voastră, să aveți o familie fericită. Se poate să primiți o invitație la masă, la un spectacol, poate, și să vă ungă pe suflet conversația și atitudinea acestei persoane.