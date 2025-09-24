Un vânător de comori a găsit un obiect roman vechi de 2.000 de ani. „Am crezut că era un fel de insignă”

Un pasionat de detectoare de metale a scos la iveală o rară fibulă romană veche de aproximativ 2.000 de ani – pe care, la început, a confundat-o cu o jucărie pentru copii.

autor
Ioana Andreescu

Martin Williams a descoperit obiectul decorativ din bronz la doar 15 minute după ce a început să caute pe un teren arat recent, lângă casa lui din Dorchester.

Pentru că în zonă găsise anterior mașinuțe de jucărie din anii ’60–’70, bărbatul a crezut inițial că și fibula era doar o altă jucărie pierdută.

„Când am zărit-o prima dată în pământ, am observat că pe spate avea un fel de închizătoare și am crezut că era un fel de insignă pe care ar fi purtat-o un copil”, a povestit bărbatul de 54 de ani pentru The Independent.

„Am aruncat-o într-o geantă mare, unde pun de obicei obiect găsit, și abia când am ajuns acasă și am curățat-o cum trebuie am văzut că e din bronz. Atunci m-am gândit: «Doamne, ce noroc că nu am stricat-o!»”

O descoperire rară pentru Dorset

După ce a făcut descoperirea, Williams a chemat un ofițer local de legătură pentru artefacte, care a descris obiectul drept „un artefact interesant pentru Dorset”, subliniind că nu este un tip de fibulă comun la nivel național. Datarea arată că obiectul are între 1.800 și 2.000 de ani și a fost, cel mai probabil, purtat în perioada dominației romane asupra Britaniei, care a durat până în jurul anului 410 d.Hr.

„Nu există drum roman prin acel câmp, dar cred că acolo se află o biserică abandonată, ceea ce ar putea însemna că fibula a aparținut cuiva care mergea spre sau dinspre biserică”, a adăugat Williams.

Locația exactă a descoperirii este ținută secretă de administratorul domeniului, care, împreună cu fiul său, găsise în apropiere 14 topoare din epoca bronzului, aflate acum la British Museum din Londra. În zonă au mai fost descoperite 30 de monede romane și două inele medievale, fiecare estimat la peste 1.000 de lire sterline.

Pasiunea pentru istorie și reguli stricte

„Am cam 30 de lăzi cu artefacte adunate în doar patru ani de când practic detecția cu metale”, spune Williams. „Îmi place senzația de a descoperi ceva neatins de sute, uneori mii de ani, și apoi de a-l conecta cu istoria. Este fascinant.”

Williams folosește un detector de metale cumpărat second-hand cu aproximativ 600 de lire și își petrece adesea după-amiezile sau diminețile de weekend pe terenurile desemnate pentru această activitate.

Conform legii, obiectele care pot fi considerate comori trebuie raportate unui ofițer local de legătură. Dacă se confirmă statutul de comoară – de obicei, obiectele trebuie să aibă cel puțin 300 de ani și, dacă nu sunt monede, să conțină cel puțin 10% metal prețios – muzeele le pot achiziționa, iar descoperitorul primește o recompensă.

Sursa: The Independent

