Un val cultural atrage tinerii în galerii și spații alternative. „Își făceau timp să nu rateze marile expoziții”

Tot mai mulți tineri aleg să-și petreacă timpul liber în galerii de artă, și spații culturale alternative. Administratorii acestor locuri spun că publicul s-a diversificat, iar numărul vizitatorilor a crescut constant, în ultimii ani.

Fenomenul a dus la apariția mai multor galerii private. Un spațiu de artă contemporană din Timișoara este chiar lângă clădirile în care învață studenții de la Mecanică.

Față de acum trei ani, numărul vizitatorilor a crescut, aici, cu 40%. Expoziția actuală aparține artistului vizual Cosmin Hăiaș și vorbește despre granița tot mai subțire dintre inteligența artificială și cea umană.

Student: „Îmi place foarte mult că se încearcă o combinație între aceste două ramuri, ramura tehnică cu cea a artei.”

Galerii private oferă șansa de a descoperi artiști debutanți

În general, galeriile private le dau vizitatorilor șansa să descopere artiști debutanți - și, tot mai des, tinerii nu doar privesc, ci și cumpără.

Ema Cristescu, managerul unei galerii de artă: „Consideră că este important să investească în opere de artă unde prețurile sunt mai accesibile sau că este vorba de artiști mai consacrați, dar tinerii decid deja să se bucure de artă în casa lor.”

Muzeul Național de Artă din Timișoara a devenit, în ultimii ani, un loc unde s-a stat la coadă pentru marile expoziții. Tinerii au venit pentru Brâncuși și Caravaggio, iar acum așteaptă cele 100 de artefacte din Pompei, care vor fi aduse din Italia la sfârșitul lunii viitoare.

Filip Petcu, directorul muzeului Național de Artă Timișoara: „Au fost tineri care veneau în pauza de masă, care își făceau timp ca nu cumva să rateze marile expoziții.”

Un studiu realizat la King's College din Londra arată că simpla vizitare a unei galerii de artă reduce nivelul cortizolului — hormonul stresului — cu 22%.

Vizitator: „Nu intrăm stresați, dar în orice caz ieșim mai liniștiți.”

Potrivit ultimului barometru cultural, aproape jumătate dintre românii care au fost chestionați au intrat cel puțin odată într-un spațiu cultural.

