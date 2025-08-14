Un britanic trebuie să achite 14.225 de euro, după ce a fost salvat cu elicopterul, in Italia. Ce legătură are cu Brexit-ul

Un drumeț britanic a fost taxat cu peste 14.000 € (12.000 £) de serviciul italian de salvare montană, după ce a ignorat avertismentele de pericol în munții Dolomiți.

Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, a fost salvat după ce a ajuns pe Ferrata Berti, o potecă montană stâncoasă aflată la o altitudine de 2.500 de metri, în zona San Vito di Cadore din nordul Italiei, unde zeci de trasee au fost închise săptămâna trecută din cauza riscului ridicat de alunecări de teren, potrivit The Guardian.

Nicola Cherubin, șeful serviciului alpin din San Vito di Cadore, a declarat că bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a plecat joi dimineață din Passo Tre Croci, lângă Cortina d’Ampezzo, în provincia Belluno, și a ajuns pe Ferrata Berti, trecând de bariere și ignorând semnele de închidere – scrise în engleză și italiană – aflate la începutul traseului, precum și alte avertismente care îndemnau drumeții să se întoarcă.

El a sunat la serviciul de urgență în jurul orei 15:30, joi, după ce a intrat în panică din cauza pietrelor care cădeau.

„A spus că nu știa că traseul este închis și că nu a văzut semnele”, a declarat Cherubin, adăugând că operațiunea de salvare a implicat folosirea a două elicoptere – din cauza condițiilor meteo nefavorabile – precum și a mai multor membri ai echipei.

De ce trebuie bărbatul să plătească atât de mulți bani. Legătura cu Brexitul

Cherubin a spus că bărbatul a avut noroc să scape cu viață, însă aventura sa pe munte – dar și faptul că Marea Britanie nu mai face parte din UE– i-au adus o factură de 14.225 €.

Din această sumă, 11.160 € sunt pentru a acoperi costul celor 93 de minute de intervenție cu elicopterul.

Cu câteva zile înainte, doi drumeți belgieni au fost salvați în condiții similare, însă aceștia au plătit doar jumătate din sumă, datorită faptului că Belgia este membră a Uniunii Europene.

Giuseppe Dal Ben, comisarul autorității sanitare Ulss 1 din Dolomiți, a îndemnat turiștii „să abordeze muntele cu respect și precauție”.

„Ceea ce s-a întâmplat [cu drumețul britanic] merită o reflecție”, a declarat el presei locale. „Elicopterele sunt esențiale pentru operațiuni de salvare rapide în medii dificile. Tocmai din acest motiv este important să nu fie folosite ca taxiuri, punând în pericol nu doar pe cei care acordă asistența, ci și pe cei care chiar au nevoie de ea.”

Căderile de pietre au loc frecvent în Dolomiți, însă în ultimele două luni numărul lor a crescut semnificativ, din cauza căldurii extreme și a fenomenelor meteorologice intensificate de criza climatică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













