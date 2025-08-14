Un britanic trebuie să achite 14.225 de euro, după ce a fost salvat cu elicopterul, in Italia. Ce legătură are cu Brexit-ul

Stiri Diverse
14-08-2025 | 16:30
Un turist trebuie să plătească 14.225 de euro, după ce a fost salvat cu două elicoptere de pe un traseu din Dolomiți
Shutterstock

Un drumeț britanic a fost taxat cu peste 14.000 € (12.000 £) de serviciul italian de salvare montană, după ce a ignorat avertismentele de pericol în munții Dolomiți.

autor
Ioana Andreescu

Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, a fost salvat după ce a ajuns pe Ferrata Berti, o potecă montană stâncoasă aflată la o altitudine de 2.500 de metri, în zona San Vito di Cadore din nordul Italiei, unde zeci de trasee au fost închise săptămâna trecută din cauza riscului ridicat de alunecări de teren, potrivit The Guardian.

Nicola Cherubin, șeful serviciului alpin din San Vito di Cadore, a declarat că bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, a plecat joi dimineață din Passo Tre Croci, lângă Cortina d’Ampezzo, în provincia Belluno, și a ajuns pe Ferrata Berti, trecând de bariere și ignorând semnele de închidere – scrise în engleză și italiană – aflate la începutul traseului, precum și alte avertismente care îndemnau drumeții să se întoarcă.

El a sunat la serviciul de urgență în jurul orei 15:30, joi, după ce a intrat în panică din cauza pietrelor care cădeau.

„A spus că nu știa că traseul este închis și că nu a văzut semnele”, a declarat Cherubin, adăugând că operațiunea de salvare a implicat folosirea a două elicoptere – din cauza condițiilor meteo nefavorabile – precum și a mai multor membri ai echipei.

Citește și
dolomiti
Regulile stricte impuse pentru construcțiile de clădiri în Dolomiți. Cât costă cazarea în celebra zonă montană

De ce trebuie bărbatul să plătească atât de mulți bani. Legătura cu Brexitul

Cherubin a spus că bărbatul a avut noroc să scape cu viață, însă aventura sa pe munte – dar și faptul că Marea Britanie nu mai face parte din UE– i-au adus o factură de 14.225 €.

Din această sumă, 11.160 € sunt pentru a acoperi costul celor 93 de minute de intervenție cu elicopterul.

Cu câteva zile înainte, doi drumeți belgieni au fost salvați în condiții similare, însă aceștia au plătit doar jumătate din sumă, datorită faptului că Belgia este membră a Uniunii Europene.

Giuseppe Dal Ben, comisarul autorității sanitare Ulss 1 din Dolomiți, a îndemnat turiștii „să abordeze muntele cu respect și precauție”.

„Ceea ce s-a întâmplat [cu drumețul britanic] merită o reflecție”, a declarat el presei locale. „Elicopterele sunt esențiale pentru operațiuni de salvare rapide în medii dificile. Tocmai din acest motiv este important să nu fie folosite ca taxiuri, punând în pericol nu doar pe cei care acordă asistența, ci și pe cei care chiar au nevoie de ea.”

Căderile de pietre au loc frecvent în Dolomiți, însă în ultimele două luni numărul lor a crescut semnificativ, din cauza căldurii extreme și a fenomenelor meteorologice intensificate de criza climatică.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Sursa: The Guardian

Etichete: italia, munte, traseu,

Dată publicare: 14-08-2025 16:11

Articol recomandat de sport.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Citește și...
O lecție de schi în Dolomiți costă cât în Poiana Brașov. Dar cursanții au pârtii speciale pentru începători
Stiri Turism
O lecție de schi în Dolomiți costă cât în Poiana Brașov. Dar cursanții au pârtii speciale pentru începători

În munții Italiei cursurile de schi costă la fel de mult ca în Poiana Brașov ori în alte stațiuni de la noi.

Regulile stricte impuse pentru construcțiile de clădiri în Dolomiți. Cât costă cazarea în celebra zonă montană
Stiri Turism
Regulile stricte impuse pentru construcțiile de clădiri în Dolomiți. Cât costă cazarea în celebra zonă montană

Un sejur la schi în Italia e ceva mai scump ca în România, dar cazarea și aspectul stațiunilor diferă enorm. Italienii din zonele montane din Dolomiți impun de zeci de ani reguli stricte pentru construcții.

Domeniul schiabil din Dolomiți, unde se găsesc peste 1.200 de kilometri de pârtii. Peisajele sunt desprinse din povești
Stiri Turism
Domeniul schiabil din Dolomiți, unde se găsesc peste 1.200 de kilometri de pârtii. Peisajele sunt desprinse din povești

Pe cât de scump, pe atât de spectaculos este pentru schiori nordul Italiei. Dacă vreți să mergeți în Dolomiți, veți da de două sau chiar de trei ori mai mult ca în România.

Recomandări
Economia României a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune
Stiri Economice
Economia României a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune

PIB-ul a crescut cu 1,2% în trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, arată datele INS. Economia a crescut cu 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi cu 2,1% pe seria ajustată sezonier.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Stiri externe
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Întâlnirea de la Anchorage (Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT (22:30 ora României) a anunţat joi Kremlinul, citat de AFP.

Codul galben de caniculă a fost extins. Temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate de țară
Vremea
Codul galben de caniculă a fost extins. Temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate de țară

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis noi atenţionări Cod galben de caniculă, valabile joi şi vineri, în peste jumătate din ţară, inclusiv în Bucureşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 August 2025

45:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12