O lecție de schi în Dolomiți costă cât în Poiana Brașov. Dar cursanții au pârtii speciale pentru începători

Diferența este că în Dolomiți cursanții au la dispoziție pârtii separate, trasee special amenajate astfel încât să nu-i încurce pe ceilalți schiori.

Doar în zona stațiunii Cortina D'ampezzo sunt la lucru în această perioadă în jur de 700 de monitori de schi. Și au de treabă pentru că în stațiunile cu zăpadă din Alpii Italiei aproape jumătate dintre turiștii cazați iau și ore de schi, chiar dacă mulți au mai schiat înainte.

Gazdele din stațiunile italiene, din Dolomiți, spun că aproape jumătate dintre turiștii care ajung în aceste locuri iau lecții de schi. Unii sunt la prima experiență, alții își dau seama că la cât de lungi și tehnice sunt pârtiile, au nevoie de pregătire suplimentară ca să poată aluneca pe cât mai multe piste. Doi tineri căsătoriți au ajuns pentru patru zile, din India, atrași de filmulețele văzute pe rețelele de socializare. N-au mai schiat niciodată.

Tineri: „Prima dată aici, prima dată pe skiuri, am vrut neaparat”.

Unii vizitatori au venit pentru peisaje și atmosferă, dar când au descoperit domeniile schiabile și-au dori să ia și lecții, ca să nu rateze un decor spectaculos. Un cuplu a călătorit din Singapore.

Turiști: „Am văzut o carte poștală și am zis că trebuie să ajungem”.

Numai în zona Cortina d'Aampezzo, în cele patru localități de pe o rază de 25 de kilometri, sunt o puzderie de instructori de schi.

Pentru copii, o lecție de 3 ore cu placa sau schiurile costă între 50 și 60 de euro, iar pentru adulți, între 70 și 90 de euro. Ziua, adică 6 ore, costă de la 100 de euro în sus.

În zonă sunt 34 de școli de schi, dar la fiecare hotel există mulți instructori autorizați, monitori care își oferă serviciile și preiau turișii cu mașina proprie și îi duc unde știu că e propice pentru lecții.

Un tânăr are 21 de ani și de 3 este angajatul unei școli care are zilnic sute de clienți, așa că are un birou la baza pârtiei.

În Dolomiți sunt instructori care îi pregătesc și pe turiștii inițiați, care vor să învețe mai bine, să poată ajunge și pe pârtiile clasificate ca fiind negre, nu doar pe cele roșii sau albastre. Tarifele sunt la fel.

Dacă ia un instructor autorizat, pe lângă sesiunea propriu-zisă, turistul plătește bineînțeles și schipass-ul și închirierea schiurilor și echipamentului, așa că, per total, costurile pot urca lejer la 150 de euro.

Turiștii care vin să învețe sunt duși pe trasee separate, special stabilite, nu se dau la un loc cu ceilalți schiori și practic nu încurcă pe pârtii. În localitatea Arraba, din zona Canazei, una dintre școli are scară rulantă pentru copilași. Există și varianta cursurilor de grup, mai ales la copii. Un român stabilit în zonă și-a înscris fiul la cursuri.

Și la domeniile schiabile de la noi există monitori de schi și școli. O lecție de schi sau snowboard, costă 150 – până la 200 de lei oră de persoană, iar la 3 ore tariful e la fel ca în Dolomiți.

La noi există și varianta Full VIP Day, care se ridică la o mie de lei. Orele se țin la baza pârtiilor, pe unde se dă toată lumea.

Dată publicare: 05-01-2024 19:50