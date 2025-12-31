Cum a rezistat un turist gerului care a înghețat băutura din pahare, la 1.700 de metri, în masivul Postăvaru

31-12-2025 | 19:17
La munte, anul se încheie cu zăpadă și viscol. Dar cei care au ajuns în stațiuni și-au respectat planul. Au testat pârtiile și s-au adunat la terase, unde s-au încălzit cu dans și voie bună.

autor
Ana Maria Barbu,  Ana Tudoran

Într-un restaurant din Poiana Brașov, Bogdan Simion şi „Lăutarii de Mătase” își fac deja încălzirea.

Corespondent PROTV: „Urmează o noapte grea, dar și frumoasă, în care fiecare invitat trebuie să se simtă important. Bucătarii au pregătit meniuri sofisticate, iar în restaurante decorul este foarte elegant. Cei mai apreciați artiști din țară se vor perinda de la o scenă la alta, ca să-i încânte pe turiști cu hiturile lor. La miezul nopții e momentul artificiilor, dar și cel în care oamenii își pun dorințe pentru anul următor. Am văzut pregătindu-se, pentru această noapte, cupluri, familii și grupuri de prieteni, pentru că fiecare vrea să-i aibă aproape, la ora 0 a Noului An, pe cei dragi. Iar dacă totul se întâmplă la munte, adică la înălţime, cu atât mai special este momentul.

Sus, la 1.700 de metri, în masivul Postăvaru, gerul a înghețat băutura în pahare, dar petrecerea s-a încins de la o oră la alta, pe măsură ce noul an se apropie.

Reporter: Ce vă dă energie pe vântul ăsta?

Turist: „Shoturile de tequilla, băutură, băutură!”

George, turist: „E cel mai frumos sfârșit de 2025 și cel mai frumos început de 2026. Nu e frig deloc atâta timp cât te distrezi avem sufletul cald.”

Urările pentru anul nou au venit din toate direcțiile.

Răzvan Stroe, MC petrecere: „Avem deja vreo 3 ore de când petrecem aici la cabană, şi n-o să ne oprim aici, continuăm!”

Turist: „E foarte frig și doar alcoolul ne ține, ne distrăm de minune, de două ore nu mai simt nimic.”

Cei care au evitat dansul s-au bucurat de peisajele de iarnă.

Corespondent PROTV: „Totul în jurul meu e înghețat, inclusiv eu am înghețat, dar peisajul din masivul Postăvaru merită orice efort.”

Femeie: „A nins perfect chiar în ultima zi şi să avem un an nou bun!”

Vlad Nimăt, instructor de schi: „O bucurie cum încheiem sezonul 2025.”

Pe pârtiile din Azuga, ultima zi a anului a fost una de ținut minte.

Turiștii au cerut zăpadă din belșug, iar muntele le-a oferit mai mult decât se așteptau. A nins ca-n povești, însă cu vânt puternic și un frig care nu a iertat pe nimeni.

„Ne-au amorțit fețele de frig” mărturisește o turistă. Cei care au vrut o pauză de la schi s-au încălzit… în viteză, pe pista de tubing.

La Sinaia, vântul puternic a oprit instalațiile de schi de pe platoul Bucegilor, iar turiștii s-au mulțumit cu un săniuș. Chiar și așa, bună dispoziție n-a lipsit, iar urările pentru noul an s-au auzit peste tot. „Laaa muuulti ani, Romania e cea mai tare!”

Dată publicare: 31-12-2025 18:46

