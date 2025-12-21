Cruz Beckham neagă zvonurile privind ruptura din familia sa: „Mama și tata nu i-au dat unfollow fratelui meu”

Beckham Cruz, în vârstă de 20 de ani, a clarificat situația după ce s-a afirmat că părinții săi, Victoria și David Beckham, i-ar fi dat unfollow fratelui său mai mare, Brooklyn Beckham, pe rețelele sociale.

Tânărul de 20 de ani a distribuit o captură de ecran cu un titlu al unui articol din Daily Mail, care spunea: „David și Victoria Beckham îi dau UNFOLLOW fiului înstrăinat, Brooklyn, 26 de ani, în contextul în care se dezvăluie că acesta își va petrece Crăciunul cu părinții miliardari ai soției sale, Nicola Peltz, pe fondul conflictului familial”, potrivit Hello Magazine.

Beckham Cruz a respins informația, numind-o „neadevărată”. El a adăugat: „Mama și tata nu i-ar da niciodată unfollow fiului lor. Să clarificăm faptele. Ei s-au trezit blocați… la fel și eu.”

Brooklyn și soția sa, Nicola Peltz, 30 de ani, nu îi mai urmăresc pe părinții lui pe Instagram. În iulie a reieșit că cei doi nu îi mai urmăresc nici pe frații lui Brooklyn, Cruz și Romeo. „Este foarte trist și imposibil de înțeles”, a declarat pentru HELLO! o sursă apropiată familiei Beckham.

Sursa: hellomagazine.com

