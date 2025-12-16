Atacul terorist din Sydney. Noi dovezi despre pregătirea atacatorilor dar și despre curajul extrem al civililor

Cei doi teroriști din Sydney, tată și fiu, au călătorit în Filipine cu o lună înaintea masacrului de pe plaja Bondi.

Responsabilii australieni confirmă că atacul soldat cu 15 morți a fost motivat de ideologia grupării teroriste Stat Islamic. În timp ce autoritățile australiene sunt acuzate de neglijență, apar noi dovezi despre curajul nebunesc al unor civili, care au sărit cu mâinile goale să-i dezarmeze pe teroriști. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

În minutele nesfârșite ale atacului de duminică, surprinzător de mulți martori au filmat scenele de groază în loc să fugă cât mai departe. Dar câțiva civili au făcut gestul nebunesc, de pur altruism, de a încerca să-i dezarmeze pe cei care semănau moarte.

Într-o nouă înregistrare, realizată de o cameră de bord, vedem cum un bărbat și o femeie s-au repezit cu mâinile goale asupra unuia dintre atacatori. Reușesc pentru scurt timp să-i smulgă arma, înainte ca amândoi să fie împușcați și uciși. Boris și Sofia Gurman, de 69 și, respectiv, 61 de ani, au fost primele victime ale carnagiului.

Între timp, s-au strâns peste 1,3 milioane de dolari pentru celălalt erou din ziua fatidică, vânzătorul de fructe originar din Siria, care l-a dezarmat pe unul dintre atacatori. A fost, la rândul lui, atins de două gloanțe.

Anthony Albanese, premierul Australiei: „I-am mulțumit pentru că a ajutat la salvarea unor vieți omenești, i-am urat tot ce e mai bine cu operația prin care va trece mâine.”

Poliția australiană investighează o călătorie făcută luna trecută în Filipine a celor doi teroriști, Sajih și Naveed Akram. Ar fi fost un voiaj pentru instrucție în stil militar, spun anchetatorii. Presa australiană a descoperit imagini mai vechi cu Naveed Akram, care își exprima adeziunea față de un imam controversat, adept al Statului Islamic.

Krissy Barrett, comisar al Poliției Federale Australiene: „Indiciile de până acum ne îndreaptă către ipoteza unui atac terorist inspirat de ideologia Statului Islamic, comis de tată și fiu.”

Duminică, cei doi au lansat un atac îngrozitor. De pe o pasarelă pietonală au împușcat zeci de oameni care participau la o ceremonie în prima zi a sărbătorii evreiești Hanuka.

O fetiță de 10 ani, grav rănită, a murit la spital. Ea este cea mai tânără dintre victime.

Mătușă: „Am așteptat un telefon câteva ore, așa cum mi s-a spus. Și apoi mama Matildei m-a sunat și mi-a spus: «Matilda a murit». Am început să țip, pur și simplu am început să țip. Nu puteam să înțeleg...”

Comunitatea evreiască acuză autoritățile că nu au luat în serios riscurile de securitate, în pofida numeroaselor incidente antisemite din ultimii doi ani. I-au reproșat acest lucru direct ministrului de Interne.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













