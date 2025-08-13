Accident mortal în Mehedinți. Doi soți au murit după ce mașina lor a izbit o autospecială a Poliției de Frontieră

Un șofer de 76 de ani și soția lui au murit marți, într-un accident teribil, în Clisura Dunării. Erau din Drobeta Turnu Severin și se duceau spre casă.

Bărbatul a pierdut controlul mașinii și a izbit în plin o autospecială a Poliției de Frontieră. Doi agenți au fost răniți. Medicii cred că șoferul ar fi făcut infarct, mai ales că, pe asfalt, nu erau urme de frânare.

Accidentul a avut loc la câțiva kilometri de localitatea Svinița. Câțiva pescari au auzit, de pe malul Dunării, sunetul produs de impact și au sărit în ajutorul victimelor. Spun că cei morți în accident nu purtau centuri de siguranță.

Martor: „Nu purtau centurile, doamna a dat cu capul de parbriz, domnul a dat cu capul de airbag și asta a fost. Noi doar am oprit mașina, mașina încă mergea.”

Martor: „Se vede și după forma parbrizului, când a dat cu capul în parbriz se vede cât de tare a fost impactul, doamna a ridicat mâna, a pus mâna pe soțul dânsei, a întrebat dacă a murit, noi am spus că nu, dar, între timp, și dumneaei s-a stins.”

În zonă nu este semnal de telefonie mobilă, așa că apelul la 112 a fost întârziat.

Martor: „Prietenul meu a spus: bă, sună la 112. Noi nu am avut semnal deloc, nici nu am putut să sunăm la 112.”

Tragedia ar fi avut loc după ce șoferul a făcut infarct

Aurelia Grămescu, Ambulanța Mehedinți: „Nu știu exact, dar probabil un infarct s-a întâmplat la conducătorul auto.”

Unul dintre polițiștii de frontieră răniți în accident a fost dus cu un elicopter SMURD la spitalul din Drobeta Turnu Severin. Și colegul său a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar nu a rămas internat.

Corina Moraru, purtătoare de cuvânt a Poliției de Frontieră Mehedinți: „Colegii mei se aflau în misiune pe raza sectorului de frontieră Șvinița, au fost izbiți în plin de un autoturism care circula din sensul opus de mers.”

Potrivit primelor date din anchetă, șoferul a pierdut controlul mașinii cu aproximativ 200 de metri înainte de impact. A lovit un parapet, apoi a derapat și s-a izbit de autospeciala Poliției de Frontieră, parcată regulamentar în afara carosabilului. Pe șosea nu au fost găsite urme de frânare.

Daniel Danciu, Poliția Rutieră Mehedinți: „A pătruns nejustificat pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu autospeciala Poliției de Frontieră.”

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Circulația a fost blocată în jur de două ore, pe durata cercetărilor la fața locului.

