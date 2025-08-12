O femeie și-a uitat geanta de peste 100.000 de euro într-un taxi, în Marea Britanie. A doua zi a avut parte de o surpriză

12-08-2025
Un șofer de taxi londonez a fost lăudat pentru onestitatea sa după ce a returnat o geantă de firmă în valoare de 100.000 de lire sterline (echivalentul a 115.690 de euro) proprietarei, scrie Metro.

Mihaela Ivăncică

Hana Al Hai, a cărei familie deține un hotel în Dubai, și-a uitat geanta de lux pe bancheta din spate a taxiului condus de Terry, în timpul unei vizite la Londra. Gestul șoferului a devenit viral după ce a găsit și a predat în siguranță geanta Hermès Kelly, a doua zi, la hotelul din Knightsbridge.

Șoferul a trimis un mesaj la Lounge-ul Dubai Mall, unde Hana este posibil să fie membră, iar reprezentanții centrului comercial au luat legătura cu ea pentru a o informa că geanta este în siguranță, aflată acum la Terry, în Sussex.

„Am observat geanta pe bancheta din spate după ce pasagera a coborât. Am știut că nu este o geantă obișnuită. M-am întors imediat la hotel să o returnez. Asta facem noi, de aceea taxiurile negre din Londra sunt cele mai bune — pentru că suntem de încredere”, a explicat șoferul.

Pe lângă returnarea genții, realizată din piele de crocodil negru, cu accesorii argintii, șoferul a legat o conexiune cu Hana vorbindu-i despre pasiunea sa pentru terenurile de golf din Dubai. Ca semn de recunoștință, nu doar că a primit un bacșiș de 200 de lire, ci și o invitație la o vacanță în hotelul familiei din Dubai.

Ulterior, Hana Al Hai a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, mulțumindu-i șoferului pentru onestitatea sa: „Este rar să întâlnești pe cineva cu o integritate și o grijă atât de autentică pentru ceilalți. Vă mulțumesc din suflet pentru efortul depus și pentru faptele dumneavoastră.”

Sursa: Metro

