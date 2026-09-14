Preşedintele a participat, în Finlanda, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, scrie Agepres. El s-a referit la dezbaterile dintre partidele politice privind desemnarea unui nou şef al Guvernului.

"Aveam o aşteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare (...) Nu putem să mai aşteptăm şi va urma o desemnare. Să vedem ce se întâmplă în urma desemnării", a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă va face această desemnare înainte de a participa la Adunarea Generală ONU de săptămâna viitoare, el a sugerat că ar prefera această variantă.

Preşedintele a mărturisit că a avut "zeci de discuţii cu reprezentanţii partidelor" pe această temă.

”Am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor”

Despre o propunere a ministrului interimar de Finanţe, Alexandru Nazare, pentru funcţia de premier, el nu a dat un răspuns.

"Am avut zeci de discuţii cu reprezentanţii partidelor (...), nu vreau să complic şi mai mult peisajul anticipând într-un sens sau altul", a comentat şeful statului.

Nicuşor Dan a apreciat că Nazare a fost un ministru de Finanţe bun iar participarea sa la nunta acestuia, în weekend, a reflectat "relaţia bună" pe care au avut-o profesional.