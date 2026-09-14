Avertismentul fostului șef al CIA: „Republica Moldova ar putea fi următoarea țintă a lui Putin”. Ce se încearcă „constant”

David Petraeus susține că, pe lângă faptul că Republica Moldova ar fi următoarea țară vizată de Putin, acesta din urmă vrea refacerea Uniunii Sovietice.

„Putin încearcă constant să restaureze Uniunea Sovietică. Și nu cred că Lituania va fi următoarea țară vizată. Moldova este mult mai probabilă, deoarece este mult mai vulnerabilă în acest sens”, a declarat David Petraeus, potrivit Clash Report.

Mai mult, fostul director al CIA avertizează că statele europene nu sunt pregătite pentru noile realități de securitate și apărare. Acesta susține că niciuna dintre țările europene nu a făcut schimbările „revoluționare” necesare în modul în care abordează războiul, apărarea și securitatea.

Declarația vine pe fondul presiunilor tot mai mari asupra Europei de a-și consolida capacitățile militare și de a fi mai bine pregătită pentru eventuale conflicte.