Un salt în tandem cu parașuta s-a încheiat cu o cerere în căsătorie la Aeroclubul din Craiova

Un tânăr și-a surprins iubita chiar la aterizare. Fata, care încă nu își revenise după porția de adrenalină, și-a adunat forțele și sigură pe ea a răspuns.



Pentru această tânără, saltul în tandem cu paraşuta a marcat trecerea într-o nouă etapa a vieţii ei. Odată ajunsă cu picioarele pe pământ, a fost întâmpinată de iubit - înarmat cu flori şi cu un inel.

Daniel şi-a luat inima-n dinţi după şase ani de relaţie.



Daniel Duculescu: „De câteva luni am pregătit treaba asta, am tot așteptat momentul, ea nu a știut nimic, am luat-o acum cu o jumătate de oră înainte, când a ajuns aici nu îi venea să creadă că facem asta."

Adriana Tomescu: "Mi-a plăcut totul, a fost minunat, îl iubesc și îi mulțumesc, cea mai tare experiență.”



La Aeroclubul din Craiova, tot mai mulţi curajoşi aleg să sară în tandem cu paraşuta. Experienţa presupune o plimbare de aproximativ o jumătate de oră cu avionul. Apoi urmează o cădere liberă de 40 de secunde și alte aproximativ cinci minute de zbor cu parașuta.

Petrică Popescu, instructor la Aeroclubul din Craiova: „În funcție de nivelul de frică știm cum să îi abordăm astfel încât să le distragem atenția și să sară fără să aibă emoții. Pregătirea pentru pasagerul de tandem este minimă. Au câteva indicații înainte de a ne urca în avion, se echipează.”

Ștefan Petcu, parașutist: „E ceva chiar de nedescris, recomand tuturor să încerce cel puțin măcar o dată-n viață un salt cu parașuta. Am făcut cursuri, ăsta al fost al 52-lea salt al meu.”



Tudor Neagu, parașutist: „E o senzaţie unică și eu anul m-am apucat de parașutism, dar recomand tuturor să încerce măcar o dată”.

Numărul doritorilor s-a dublat față de anul trecut.

Adrian Opriceană, directorul Aeroclubului din Craiova: "Trebuie să avem o vizibilitate bună, vântul să nu fie foarte puternic și curaj.”

O astfel de aventură costă în jur de o mie de lei.

