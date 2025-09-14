Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

14-09-2025 | 08:49
Traian Basescu, PRO TV
PRO TV

Fostul preşedinte Traian Băsescu, trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Cristian Matei

El spune că viitorul Republicii Moldova, dar şi securitatea României, vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora.

”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova “bătălia” pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt “cap la cap” forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora”, a transmis fostul preşedinte într-un mesaj publicat pe Facebook.

El subliniază faptul că peste un million de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română.

”Pe 28 Septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora. O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei”, mai explică fostul preşedinte.

vladimir putin republica moldova
Parlamentul European condamnă oficial „încercările de ingerință ale Rusiei” înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova

Concluzia lui Traian Băsescu este că participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene vor ”determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar şi securitate la fontiera de răsărit a României”.

Recent, Parlamentul European a condamnat oficial „încercările de ingerință ale Rusiei” înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova.

NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Republica Moldova, traian basescu, alegeri parlamentare,

