Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu

15-09-2025 | 11:22
Inspectori ANPC, în vizorul DNA. Procurorii îi acuză că luau șpagă de la patroni pentru a ignora neregulile din magazine
Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.

Mihaela Ivăncică

Potrivit Direcţiei Naţionale anticorupţie (DNA), doi consilieri juridici din cadrul aceleiaşi societăţi au fost trimişi în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu. Procurorii afirmă că Idolu şi ceilalţi inculpaţi au întocmit şi semnat documente nelegale prin care acesta şi-ar fi reînnoit mandatul de director general la aeroport fără să existe, conform legii, o procedură de selecţie pentru funcţia respectivă.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostului director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” S.A. Iulian Daniel Idolu şi a cinci membri ai Consiliului de Administraţie a societăţii - Marian Liviu Mocan, Ciprian Corneliu Jichici, Miruna alexandra Vicol, Teodor Bar şi Adrian Valentin Negoiţă pentru abuz în serviciu.

De asemenea, au fost trimişi în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu consilierii juridici Alexandra Avram şi Ciprian sabin Venter.

În rechizitoriul procurorilor, se arată că, în perioada martie – mai 2019, Iulian Daniel Idolu, în calitate director general al S.N. „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” S.A. şi membru executiv în cadrul Consiliului de Administraţie, ar fi întocmit şi semnat, împreună cu ceilalţi inculpaţi, documente nelegale prin intermediul cărora acesta şi-ar fi reînnoit mandatul de director general în cadrul aeroportului, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 17 septembrie 2019 - 18 septembrie 2023, fără a exista, în conformitate cu dispoziţiile legale, o procedură de selecţie pentru funcţia respectivă.

Prejudiciu estimat: peste 260.000 de lei

Potrivit procurorilor DNA, prin aceste demersuri, inculpaţii ar fi cauzat o pagubă Aeroportului Internaţional Timişoara de 263.717 lei, reprezentând salariul plătit de societate pentru perioada septembrie 2019 – iulie 2020, când inculpatul Iulian Idolu a deţinut calitatea de director general şi de membru executiv în cadrul CA al aeroportului timişorean.

Totodată, folosul necuvenit obţinut de inculpatul Idolu Iulian Daniel ar fi fost de 165.399 lei, reprezentând venitul net plătit de Aeroportul Timişoara pentru perioada respectivă, precizează DNA.

Sursa citată adaugă că Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia - S.A. a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 263.717 lei.

De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţi în vederea recuperării prejudiciului.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiş, cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Sursa: News.ro

