Un învățător a primit despăgubiri de 60.000 de dolari, după ce a fost hărțuit de un coleg. A fost numit obez și alcoolic

Stiri Diverse
19-09-2025 | 11:02
invatator despagubiri
Un profesor din Australia care a fost ulterior hărțuit de un coleg din cauza greutății și a obiceiurilor sale personale, a câștigat despăgubiri de peste 60.000 de dolari.

autor
Aura Trif

Ashley Brassington a câștigat procesul împotriva Departamentului Educației din New South Wales (NSW) și a unei agenții de recrutare, în luna septembrie, relatează Daily Mail.

Fostul profesor a declarat că a fost supus în mod constant la hărțuire, intimidare, izolare și abuz psihologic în perioada în care lucra la Școala Publică Abbotsford, până când a încetat activitatea în decembrie 2023.

Brassington a susținut că afecțiunea psihologică dobândită în timpul activității didactice a fost agravată de către managerul său de la compania de recrutare Chandler Macleod. Nu a fost contestat faptul că suferința psihologică a fost provocată în timpul activității ca profesor, însă firma de recrutare a încercat fără succes să conteste cererea sa de despăgubire.l

Hărțuit psihologic la locul de muncă

Brassington a început să lucreze la Chandler Macleod pe 4 august 2024. El a declarat că a fost victima mai multor incidente în cadrul firmei, inclusiv că a fost numit alcoolic, supraponderal și că a fost „împuns în braț” de un coleg.

Citește și
fata acasa
De la ce vârstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți

„Același coleg m-a hărțuit în mod repetat, în diverse moduri, în mai multe zile diferite”, a scris Brassington în plângerea sa. „Printre altele, m-a numit alcoolic, a făcut remarci despre greutatea mea și a fost extrem de autoritar și agresiv în mod frecvent.”

El a mai susținut că acel coleg îi trimitea mesaje prin Microsoft Teams și îi cerea imediat confirmare verbală că le-a primit. Brassington a descris cum colegul respectiv îi invada frecvent spațiul personal, îi divulga informații sensibile despre alte persoane și încerca constant să afle detalii despre viața sa privată.

Pe 5 octombrie, Brassington a depus o plângere oficială împotriva colegului. Comisia a aflat că departamentul de resurse umane al companiei trebuia să investigheze cazul, însă, potrivit declarațiilor lui Brassington, nu s-a întâmplat nimic timp de o săptămână. El a precizat că nu a primit nicio explicație pentru întârziere.

Membrul comisiei, John Turner, a menționat că nu există dovezi care să contrazică afirmațiile lui Brassington, deși un raport anterior al poliției referitor la incidentul cu „împunsul” arată că acel coleg a negat acuzația.

Totuși, Turner a acceptat mărturia lui Brassington și a declarat că dovezile medicale arată că fostul profesor a suferit o agravare a afecțiunii psihologice în perioada în care a lucrat la Chandler Macleod. El a acceptat, de asemenea, concluzia unui expert medical conform căreia Brassington „nu are și nu a avut capacitatea de a desfășura niciun fel de activitate profesională sau de studiu”.

Turner a ordonat ca Departamentul Educației să-i plătească lui Brassington peste 1.100 de dolari pe săptămână, începând cu 6 ianuarie, ceea ce a însumat până în prezent 41.800 de dolari.

Firma Chandler Macleod a fost obligată să-i plătească aproximativ 640 de dolari pe săptămână, totalizând 24.320 de dolari, ceea ce aduce compensația totală primită de Brassington la 63.200 de dolari.

iLikeIT. România, la coada Europei la competențe digitale: soluțiile specialiștilor pentru o relație sănătoasă cu tehnologia

Sursa: Daily Mail

