Un învățător a primit despăgubiri de 60.000 de dolari, după ce a fost hărțuit de un coleg. A fost numit obez și alcoolic

Un profesor din Australia care a fost ulterior hărțuit de un coleg din cauza greutății și a obiceiurilor sale personale, a câștigat despăgubiri de peste 60.000 de dolari.

Ashley Brassington a câștigat procesul împotriva Departamentului Educației din New South Wales (NSW) și a unei agenții de recrutare, în luna septembrie, relatează Daily Mail.

Fostul profesor a declarat că a fost supus în mod constant la hărțuire, intimidare, izolare și abuz psihologic în perioada în care lucra la Școala Publică Abbotsford, până când a încetat activitatea în decembrie 2023.

Brassington a susținut că afecțiunea psihologică dobândită în timpul activității didactice a fost agravată de către managerul său de la compania de recrutare Chandler Macleod. Nu a fost contestat faptul că suferința psihologică a fost provocată în timpul activității ca profesor, însă firma de recrutare a încercat fără succes să conteste cererea sa de despăgubire.l

Hărțuit psihologic la locul de muncă

Brassington a început să lucreze la Chandler Macleod pe 4 august 2024. El a declarat că a fost victima mai multor incidente în cadrul firmei, inclusiv că a fost numit alcoolic, supraponderal și că a fost „împuns în braț” de un coleg.

„Același coleg m-a hărțuit în mod repetat, în diverse moduri, în mai multe zile diferite”, a scris Brassington în plângerea sa. „Printre altele, m-a numit alcoolic, a făcut remarci despre greutatea mea și a fost extrem de autoritar și agresiv în mod frecvent.”

El a mai susținut că acel coleg îi trimitea mesaje prin Microsoft Teams și îi cerea imediat confirmare verbală că le-a primit. Brassington a descris cum colegul respectiv îi invada frecvent spațiul personal, îi divulga informații sensibile despre alte persoane și încerca constant să afle detalii despre viața sa privată.

Pe 5 octombrie, Brassington a depus o plângere oficială împotriva colegului. Comisia a aflat că departamentul de resurse umane al companiei trebuia să investigheze cazul, însă, potrivit declarațiilor lui Brassington, nu s-a întâmplat nimic timp de o săptămână. El a precizat că nu a primit nicio explicație pentru întârziere.

Membrul comisiei, John Turner, a menționat că nu există dovezi care să contrazică afirmațiile lui Brassington, deși un raport anterior al poliției referitor la incidentul cu „împunsul” arată că acel coleg a negat acuzația.

Totuși, Turner a acceptat mărturia lui Brassington și a declarat că dovezile medicale arată că fostul profesor a suferit o agravare a afecțiunii psihologice în perioada în care a lucrat la Chandler Macleod. El a acceptat, de asemenea, concluzia unui expert medical conform căreia Brassington „nu are și nu a avut capacitatea de a desfășura niciun fel de activitate profesională sau de studiu”.

Turner a ordonat ca Departamentul Educației să-i plătească lui Brassington peste 1.100 de dolari pe săptămână, începând cu 6 ianuarie, ceea ce a însumat până în prezent 41.800 de dolari.

Firma Chandler Macleod a fost obligată să-i plătească aproximativ 640 de dolari pe săptămână, totalizând 24.320 de dolari, ceea ce aduce compensația totală primită de Brassington la 63.200 de dolari.

