Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

O asistentă stomatologică din Regatul Unit a primit despăgubiri de peste 25.000 de lire sterline după ce o colegă de serviciu a făcut un gest lipsit de respect care a dus la demisia ei.

Tribunalul a constatat că Maureen Howieson a fost supusă unui comportament „nepoliticos, izolat, agresiv și umilitor” din partea colegei Jisna Iqbal, comportament care a constituit multiple încălcări ale contractului de muncă, relatează Daily Mail.

Relația dintre doamna Howieson și doamna Iqbal era „tensionată” în cadrul clinicii dentare din Edinburgh, ceea ce a dus la demisia celei dintâi, în vârstă de 64 de ani. Ea lucrase în domeniu timp de peste 40 de ani, dar, din cauza artritei, activitatea sa principală în clinică era la recepție, deoarece sarcinile specifice asistentei deveniseră dificile.

Ce s-a întâmplat între cele două angajate

Jisna Iqbal era medic dentist calificat în India, dar încă nu era eligibilă să profeseze în Regatul Unit, astfel că a preluat atribuțiile de la recepție în perioada în care doamna Howieson se afla în concediu medical.

Relația dintre cele două a devenit „tensionată”, a declarat tribunalul din Edinburgh, iar femeia a acuzat-o pe Iqbal că era „nepoliticoasă și lipsită de respect”, că o ignora în mod repetat, își dădea ochii peste cap atunci când i se adresa, înceta să mai vorbească cu alți colegi când intra în cameră și refuza să îndeplinească sarcinile primite de la ea. Doamna Iqbal a negat aceste acuzații, dar completul de judecată „a acceptat versiunea evenimentelor prezentată de doamna Howieson”.

Clinica a susținut că rolul doamnei Howieson nu s-a schimbat, însă s-a constatat că această afirmație „contrazice complet probele existente”.

În septembrie 2024, ea a avut o întâlnire cu doctorul clinicii, după ce a izbucnit în lacrimi la locul de muncă, spunând unui coleg că fusese „retrogradată la statutul de femeie de serviciu”.

A doua zi, Iqbal a refuzat să părăsească recepția în momentul în care doamna Howieson urma să înceapă tura de după-amiază. Aceasta l-a informat pe doctor, care i-a spus că soția sa, managerul clinicii, va discuta cu Iqbal despre problemele existente, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Relațiile dintre cele două colege au continuat să se deterioreze, iar la un moment dat, doamna Howieson a suferit un atac de panică din cauza stresului acumulat. Ea și-a dat demisia în octombrie, după ce a fost plătită incorect, considerând acest incident drept „picătura care a umplut paharul”.

Tribunalul a concluzionat că au existat multiple încălcări grave ale contractului doamnei Howieson, motiv pentru care i s-au acordat despăgubiri în valoare de 25.254 de lire sterline.

