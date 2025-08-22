O chinezoaică a dat-o în judecată pe amanta soțului pentru că i-a omorât bărbatul în pat. Și a câștigat

22-08-2025
O femeie din China trebuie să achite despăgubiri familiei fostului său amant, după ce bărbatul a murit în timp ce întrețineau relații intime. Instanța nu doar că i-a dat dreptate, dar a adăugat la despăgubiri și cheltuielile de înmormântare.

Cristian Anton

Familia unui bărbat de 66 de ani din China a dat-o în judecată pe amanta acestuia după ce individul a murit din cauza unui infarct în timp ce întrețineau relații intime într-o cameră de hotel, scrie South China Morning Post (SCMP).

Văduva și fiul bărbatului decedat s-au îndreptat în instanță și împotriva hotelului care i-a găzduit pe cei doi amorezi.

În acțiunea sa, familia bărbatului mort solicita despăgubiri de 77.000 de dolari, la care judecătorii au adăugat în primă instanță încă 9.800 de dolari, reprezentând cheltuielile de înmormântare.

Instanța a stabilit în final despăgubiri de 8.600 de dolari

Motivul morții bărbatului în vârstă de 66 de ani, numit în presă Zhou, a fost infarctul miocardic acut (atac de cord), conform unui certificat medical emis de un spital local. Cu câteva ore înainte de moartea sa, Zhou a întreținut relații intime cu iubita sa, identificată drept Zhuang, la un hotel din comitatul Pingnan, regiunea autonomă Guangxi Zhuang, sudul Chinei, pe 14 iulie 2024.

Un bărbat din Iași a cerut ordin de protecție față de amanta sa, o cunoscută doctoriță din oraș. Ce i-a făcut femeia

Zhou și Zhuang au lucrat împreună la o fabrică în anii 1980. S-au întâlnit din nou la o petrecere în 2023, iar de atunci au început o relație. În sentința finală, instanța a stabilit un cuantum al despăgubirilor de 8.600 de dolari. 

Om de afaceri libanez din Cluj, șantajat de amantă cu imagini intime. Femeia de 51 de ani a fost condamnată definitiv

22-08-2025

Un călugăr a fost filmat de un bărbat în timp ce întreținea relații sexuale cu o femeie. Cel care a surprins scenele intime este chiar soțul amantei călugărului.  

