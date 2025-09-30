Un bărbat a găsit o avere în buzunarul unei geci pe care nu o mai purtase de mult. „Nu mi-a trecut prin minte”

Un german din Frankfurt a câștigat peste 15 milioane de euro, în ultimul moment. Omul a găsit biletul câștigător la 6 luni după ce l-a cumpărat, în buzunarul unei geci pe care nu o mai purtase din martie.

Toată primăvara și vara, loteria a desfășurat o campanie cu anunțuri în mass-media și afișe prin oraș, invitând câștigătorul să-și ridice premiul.

„Am auzit despre asta la radio pe atunci și chiar m-am gândit: «Cât de prost să fii să nu-l ridici?»”, a povestit norocosul, care a cerut să rămână anonim.

Și a subliniat: „Niciodată nu mi-a trecut prin minte că eu aș putea fi persoana pe care o căutau."

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













