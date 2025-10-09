Putin recunoaşte că apărarea aeriană rusă este responsabilă pentru doborârea avionului de pasageri azer de anul trecut

Stiri externe
09-10-2025 | 15:47
avion Azerbaidjan Airlines

Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că apărarea aeriană a Rusiei este responsabilă pentru doborârea unui avion de linie azer, în decembrie anul trecut, tragedie în care au murit 38 de persoane, recunoscând pentru prima dată că Moscova poartă vina. 

autor
Vlad Dobrea

Putin a făcut această declaraţie cu ocazia unei întâlniri cu preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, în capitala Tadjikistanului, Duşanbe, unde ambii participă la un summit al fostelor state sovietice.

Avionul de pasageri al companiei Azerbaijan Airlines s-a prăbuşit la 25 decembrie 2024, în timpul unui zbor de la Baku la Groznîi, capitala regională a republicii ruse Cecenia.

Autorităţile azere au declarat că avionul a fost lovit accidental de tiruri ale apărării aeriene ruse, apoi a încercat să aterizeze în vestul Kazahstanului, unde s-a prăbuşit, 38 dintre cele 67 de persoane aflate la bord pierzându-şi viaţa.

Putin şi-a cerut scuze atunci pentru ceea ce a numit un „incident tragic”, dar nu a recunoscut responsabilitatea Moscovei.

Citește și
canicula, femeie
Copernicus: Anul acesta a fost înregistrată a treia cea mai caldă lună septembrie din istorie. Avertismentul specialiștilor

Preşedintele azer Ilham Aliev a criticat Moscova pentru că a încercat să „muşamalizeze” incidentul.

Sursa: News.ro

Etichete: prabusire, vladimir putin, avion, pasageri, recunoastere,

Dată publicare: 09-10-2025 15:47

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Copernicus: Anul acesta a fost înregistrată a treia cea mai caldă lună septembrie din istorie. Avertismentul specialiștilor
Stiri externe
Copernicus: Anul acesta a fost înregistrată a treia cea mai caldă lună septembrie din istorie. Avertismentul specialiștilor

Anul 2025 a fost înregistrată cea de-a treia lună septembrie cea mai caldă măsurată vreodată pe Pământ, cu temperaturi ridicate în apropierea polilor şi în Europa de Est, potrivit datelor publicate de Observatorul european Copernicus.

 

VIDEO. Donald Trump a jignit o jurnalistă CNN la o conferință: ”Una dintre cele mai proaste reporterițe pe care le-ați văzut”
Stiri externe
VIDEO. Donald Trump a jignit o jurnalistă CNN la o conferință: ”Una dintre cele mai proaste reporterițe pe care le-ați văzut”

Donald Trump a avut o atitudine surprinzător de dură la adresa unei jurnaliste CNN, despre care a spus - în timpul unei conferințe de presă - că este ”una dintre cele mai proaste reporterițe pe care le-ați văzut vreodată”.

O femeie care a vizitat Disneyland a murit după ce a intrat în „conacul bântuit”. Cauza decesului nu a fost dezvăluită
Stiri externe
O femeie care a vizitat Disneyland a murit după ce a intrat în „conacul bântuit”. Cauza decesului nu a fost dezvăluită

O femeie în vârstă de 60 de ani a avut probleme de sănătate şi a decedat luni după ce a vizitat „Haunted Mansion”(conacul bântuit) de la Disneyland, potrivit Variety.

Recomandări
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai
Cultura
Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025 este László Krasznahorkai, un scriitor maghiar cunoscut pentru proza sa densă, somptuoasă și de atmosferă apocaliptică.  

Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament
Stiri actuale
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Cei care folosesc trotinete și biciclete electrice ar putea avea nevoie de permis de conducere special, denumit categoria AM1, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Octombrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28