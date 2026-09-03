Vechimea și locul descoperirii sugerează că obiectul ar fi aparținut unui războinic vandal, potrivit arheologilor care au analizat artefactul. Vandalii erau un popor germanic care trăia în acea perioadă pe teritoriul actual al Poloniei. Ulterior, în urma migrațiilor populațiilor germanice în Imperiul Roman, aceștia s-au deplasat spre sud și s-au stabilit în cele din urmă în nordul Africii, în anul 429 d.Hr., la mult timp după îngroparea scutului, potrivit Live Science.

Artefactul descoperit este partea centrală din fier a scutului, cunoscută sub numele de „umbo”. Aceasta avea rolul de a proteja mâna războinicului și de a susține structura din lemn și piele a scutului. Materialele din care era confecționat restul scutului s-au degradat în timp.

Și scuturile legionarilor romani aveau un umbo în partea centrală. Romanii nu au ajuns însă atât de la nord, iar forma ascuțită a piesei descoperite indică faptul că aceasta provine din secolul al II-lea și este asociată cu comunitățile vandale.

Care este ipoteza arheologilor

Umbo-ul a fost descoperit la începutul acestei luni într-un centru de colectare a fierului vechi din orașul Hrubieszów, în sud-estul Poloniei, în apropierea graniței cu Ucraina.

Bărbatul care a găsit piesa și-a dat seama imediat că obiectul este foarte vechi și a trimis o fotografie către Muzeul „Pr. Stanisław Staszic” din Hrubieszów. Arheologii au confirmat că este vorba, cel mai probabil, despre un artefact antic.

Ulterior, în timpul examinării unei bucăți de pământ uscat rămasă în interiorul umbo-ului, specialiștii au descoperit fragmente de oase umane incinerate. Suprafața piesei prezintă, de asemenea, urme care indică expunerea la temperaturi foarte ridicate, ceea ce susține ipoteza unui ritual funerar prin incinerare.

Arheologii consideră că descoperirea este asociată cu un mormânt al unui războinic din comunitatea vandală. Totuși, locul exact al mormântului original s-a pierdut, iar specialiștii nu mai pot afla ce alte obiecte se aflau în acel loc.

Este posibil ca în mormânt să fi existat și alte elemente ale echipamentului războinicului, precum o sabie, vârfuri de suliță, o cataramă de curea sau o agrafă de mantie.