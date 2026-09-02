Specialiștii au descoperit, sub vegetația abundentă, urmele unui turn al așezării dacice. Curioșii pot vizita locul atât fizic, cât și virtual.

Cercetările din acest an au scos la lumină urmele unui turn de observare, care avea și rol de locuință.

Gheorghe Natea, muzeograf arheolog: Aici presupunem că se află cel de-al treilea turn de apărare al cetății. Ar fi un turn în special cu rol de observare aici, fiindcă se pot observa toate plaiurile din jur, tot drumul.

Dealul din comuna Tilișca, ce ascunde așezarea dacică, a fost scanat cu ajutorul unei tehnologii laser. Cetatea apărată de ziduri uriașe ar fi fost formată din 23 de terase de dimensiuni foarte mari, care serveau drept locuințe și ateliere, spun specialiștii.

Sergiu Chideșa, muzeograf: Este un loc incredibil. Întregul deal a fost tăiat în adevăratul sens a cuvântului, tăiat și nivelat, să-i spunem, pentru a permite oamenilor să-și așeze locuințe, ateliere, locurile în care să-și țină animalele în prima parte a epocii fierului.

Zeci de monede descoperite

Cetatea, una dintre cele mai importante din țară, datează de la mijlocul secolului al 2-lea, înainte de Hristos. Zeci de monede din argint bătute, cel mai probabil, chiar de locuitorii cetății, au fost descoperite în timpul săpăturilor.

Gheorghe Natea, muzeograf arheolog: O altă descoperire importantă. 15 ștanțe monetare cu care se imitau denarii romani republicani, fiind cele mai multe ștanțe găsite la un loc. Imitau denarii romani republicani. Nu este un furt, că atunci era argintul, era metalul. Moneda forte a perioadei era denarul și clar că și ei îl foloseau.

La săpături s-au alăturat și studenți.

Studentă: Ne clarifică foarte multe chestii pe care în facultate, învățându-le doar la nivel teoretic, nu ne dădeam seama de anumite aspecte.

Student: Mi se pare extraordinar de interesant, să vedem cum e un site arheologic, ce ai de învățat, câte poți să înveți, oamenii de care dai.

Situl poate fi vizitat de curioși. Iar pentru cei care nu ajung să vadă cetatea cu ochii lor, e disponibil un tur virtual. În plus, Muzeul de istorie din Sibiu găzduiește o expoziție dedicată celor peste 70 de ani de explorări arheologice ale acestui loc.