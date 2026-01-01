India și Pakistan reiau mecanismul de încredere nucleară la 1 ianuarie: control reciproc după conflictul din Kashmir

Stiri externe
01-01-2026 | 21:32
india si pakistan

India și Pakistan au efectuat joi schimbul anual de informații privind instalațiile nucleare, un demers menit să prevină atacuri reciproce asupra obiectivelor strategice, pe fondul tensiunilor generate de conflictul militar din luna mai.

autor
Mihai Niculescu

De atunci, arsenalul nuclear al celor două state a devenit o preocupare majoră la nivel internațional.

Schimbul de date a avut loc simultan la New Delhi și Islamabad, prin canale diplomatice, în baza acordului bilateral semnat la sfârșitul anilor ’80.

„India şi Pakistanul au făcut schimb astăzi, prin canale diplomatice şi simultan la New Delhi şi Islamabad, de liste cu instalaţiile şi centrele nucleare acoperite de Acordul privind Interzicerea Atacurilor asupra Instalaţiilor şi Centrelor Nucleare dintre cele două ţări”, se arată într-un comunicat transmis joi de Ministerul Afacerilor Externe al Indiei.

Documentul precizează că mecanismul este unul strict reglementat și funcționează de peste trei decenii.

Citește și
vizita messi
Vizita lui Messi în India s-a transformat într-un fiasco. Fanii au aruncat cu scaune pe stadion

„Acordul, semnat pe 31 decembrie 1988 şi intrat în vigoare la 27 ianuarie 1991, prevede, printre altele, că India şi Pakistanul trebuie să se informeze reciproc la fiecare 1 ianuarie cu privire la aceste instalaţii”, mai menționează comunicatul oficial.

Actualul schimb reprezintă al 35-lea consecutiv, primul având loc în 1992, fiind unul dintre puținele instrumente de încredere menținute de cele două state în contextul rivalității lor istorice și nucleare.

Tot joi, India și Pakistan au făcut și schimb de liste privind prizonierii civili și pescarii aflați în custodia celeilalte părți.

Semnale timide de reluare a dialogului au apărut și miercuri, când ministrul de externe al Indiei, S. Jaishankar, și președintele Adunării Naționale a Pakistanului, Sardar Ayaz Sadiq, și-au strâns mâinile în timpul funeraliilor fostei prim ministru a Bangladeshului, Khaleda Zia. A fost primul contact direct între oficiali de rang înalt ai celor două state după confruntările militare din luna mai.

După acel episod, reprezentanții ambelor guverne au evitat aproape complet interacțiunile publice, inclusiv saluturile formale, în cadrul reuniunilor internaționale.

Armistițiul a fost mediat de SUA

Schimbul de liste și gesturile diplomatice recente vin după cea mai gravă escaladare a relațiilor indo-pakistaneze din ultimele decenii. Între 22 aprilie și 10 mai, cele două puteri nucleare au fost implicate într-o serie de atacuri cu rachete și drone în regiunea disputată Kashmir, la un nivel de tensiune comparabil cu cel din timpul războiului din Kargil, din 1999.

Pe 10 mai, India și Pakistan au acceptat un armistițiu, mediat de Statele Unite.

Cele două state își dispută controlul asupra Kashmirului încă din 1947, anul în care independența față de Imperiul Britanic a dus la divizarea subcontinentului indian, un proces traumatic ale cărui efecte continuă să influențeze relațiile bilaterale până în prezent.

Sursa: Pro TV

Etichete: pakistan, india, acord nuclear,

Dată publicare: 01-01-2026 21:25

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
China trimite tancuri în munții Himalaya, la granița cu India
Stiri externe
China trimite tancuri în munții Himalaya, la granița cu India

China trimite tancuri modernizate în munții Himalaya, la granița cu India, scrie presa de stat de la Beijing. Noul model de luptă, capabil să performeze și la mari altitudini, a fost dezvăluit în premieră la uriașa paradă de Ziua Victoriei.

 

Vizita lui Messi în India s-a transformat într-un fiasco. Fanii au aruncat cu scaune pe stadion
Stiri Sport
Vizita lui Messi în India s-a transformat într-un fiasco. Fanii au aruncat cu scaune pe stadion

În timpul vizitei sale de trei zile în India, Lionel Messi s-a întâlnit cu fanii săi la Salt Lake Stadium Calcutta, sâmbătă. Un tur de onoare rapid care a dezamăgit profund miile de fani veniţi special pentru el.

India negociază parteneriate militare cu Rusia, în ciuda presiunilor occidentale. Companiile evaluează riscuri și beneficii
Stiri externe
India negociază parteneriate militare cu Rusia, în ciuda presiunilor occidentale. Companiile evaluează riscuri și beneficii

Cel puţin şase directori ai unor mari companii indiene de apărare, inclusiv Adani Defence şi Bharat Forge, au participat în acest an la întâlniri confidenţiale în Rusia pentru a discuta potenţiale parteneriate şi proiecte comune.

Cântatul la cobză intră în patrimoniul UNESCO. România și Moldova au depus un dosar comun
Stiri Diverse
Cântatul la cobză intră în patrimoniul UNESCO. România și Moldova au depus un dosar comun

Cântatul la cobză și făuritul vechiului instrument muzical românesc vor intra în patrimoniul cultural UNESCO. Reunit în India, înaltul comitet pentru educație, știință și cultură va face anunțul peste două zile.

O tânără din India s-a „căsătorit” simbolic cu iubitul ucis de familia ei, care se opunea relației: „Dragostea a învins”
Stiri externe
O tânără din India s-a „căsătorit” simbolic cu iubitul ucis de familia ei, care se opunea relației: „Dragostea a învins”

O tânără de 21 de ani a ales să-și unească simbolic destinul cu iubitul ei decedat în districtul Nanded din Maharashtra, India. Bărbatul fusese ucis chiar de tatăl și fratele ei, care se opuneau relației din cauza diferențelor sociale.

Recomandări
Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”
Stiri actuale
Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”

Autoritățile din Elveția sunt în plină anchetă și nu pot vorbi încă despre identitatea victimelor. În bar se aflau foarte mulți tineri.

Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat
Stiri actuale
Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat

Prima zi din an aduce taxe majorate pentru populație și firme. Vom plăti impozite mai mari pentru locuințe și mașini, în unele cazuri dublu sau chiar triplu.

Românii nu au renunțat la petarde și artificii de Revelion, deși au fost interzise. Unii au ajuns cu răni la spital
Stiri actuale
Românii nu au renunțat la petarde și artificii de Revelion, deși au fost interzise. Unii au ajuns cu răni la spital

În noaptea de Revelion au fost persoane care nu au renunțat la petarde și artificii. Le-au manevrat greșit și au ajuns cu arsuri la camera de gardă. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28