India și Pakistan reiau mecanismul de încredere nucleară la 1 ianuarie: control reciproc după conflictul din Kashmir

India și Pakistan au efectuat joi schimbul anual de informații privind instalațiile nucleare, un demers menit să prevină atacuri reciproce asupra obiectivelor strategice, pe fondul tensiunilor generate de conflictul militar din luna mai.

De atunci, arsenalul nuclear al celor două state a devenit o preocupare majoră la nivel internațional.

Schimbul de date a avut loc simultan la New Delhi și Islamabad, prin canale diplomatice, în baza acordului bilateral semnat la sfârșitul anilor ’80.

„India şi Pakistanul au făcut schimb astăzi, prin canale diplomatice şi simultan la New Delhi şi Islamabad, de liste cu instalaţiile şi centrele nucleare acoperite de Acordul privind Interzicerea Atacurilor asupra Instalaţiilor şi Centrelor Nucleare dintre cele două ţări”, se arată într-un comunicat transmis joi de Ministerul Afacerilor Externe al Indiei.

Documentul precizează că mecanismul este unul strict reglementat și funcționează de peste trei decenii.

„Acordul, semnat pe 31 decembrie 1988 şi intrat în vigoare la 27 ianuarie 1991, prevede, printre altele, că India şi Pakistanul trebuie să se informeze reciproc la fiecare 1 ianuarie cu privire la aceste instalaţii”, mai menționează comunicatul oficial.

Actualul schimb reprezintă al 35-lea consecutiv, primul având loc în 1992, fiind unul dintre puținele instrumente de încredere menținute de cele două state în contextul rivalității lor istorice și nucleare.

Tot joi, India și Pakistan au făcut și schimb de liste privind prizonierii civili și pescarii aflați în custodia celeilalte părți.

Semnale timide de reluare a dialogului au apărut și miercuri, când ministrul de externe al Indiei, S. Jaishankar, și președintele Adunării Naționale a Pakistanului, Sardar Ayaz Sadiq, și-au strâns mâinile în timpul funeraliilor fostei prim ministru a Bangladeshului, Khaleda Zia. A fost primul contact direct între oficiali de rang înalt ai celor două state după confruntările militare din luna mai.

După acel episod, reprezentanții ambelor guverne au evitat aproape complet interacțiunile publice, inclusiv saluturile formale, în cadrul reuniunilor internaționale.

Armistițiul a fost mediat de SUA

Schimbul de liste și gesturile diplomatice recente vin după cea mai gravă escaladare a relațiilor indo-pakistaneze din ultimele decenii. Între 22 aprilie și 10 mai, cele două puteri nucleare au fost implicate într-o serie de atacuri cu rachete și drone în regiunea disputată Kashmir, la un nivel de tensiune comparabil cu cel din timpul războiului din Kargil, din 1999.

Pe 10 mai, India și Pakistan au acceptat un armistițiu, mediat de Statele Unite.

Cele două state își dispută controlul asupra Kashmirului încă din 1947, anul în care independența față de Imperiul Britanic a dus la divizarea subcontinentului indian, un proces traumatic ale cărui efecte continuă să influențeze relațiile bilaterale până în prezent.

