Un bărbat a murit după ce a fost atacat de o cireadă de vaci, în Alpii austrieci. Soția lui a fost rănită
Un bărbat a murit în Alpii austrieci, după ce a fost atacat de o cireadă de vaci. Era împreună cu soția, rănită acum, când animalele au încercat să se apropie de câinele familiei, aflat în lesă.
Alţi plimbăreți, dar şi angajaţi ai unui adăpost din apropiere au sărit în ajutor. Soții au fost preluați cu elicopterul și duși la spitalul din Salzburg.
Din păcate, bărbatul de 85 de ani, originar din Viena, a murit înainte de a fi operat. Un atac similar a avut loc la mijlocul lunii iulie.
Sursa: Pro TV
Etichete: bărbat mort, vaci,
Dată publicare:
02-09-2025 08:06