Un bărbat a murit după ce a fost atacat de o cireadă de vaci, în Alpii austrieci. Soția lui a fost rănită

Un bărbat a murit în Alpii austrieci, după ce a fost atacat de o cireadă de vaci. Era împreună cu soția, rănită acum, când animalele au încercat să se apropie de câinele familiei, aflat în lesă.

Alţi plimbăreți, dar şi angajaţi ai unui adăpost din apropiere au sărit în ajutor. Soții au fost preluați cu elicopterul și duși la spitalul din Salzburg.

Din păcate, bărbatul de 85 de ani, originar din Viena, a murit înainte de a fi operat. Un atac similar a avut loc la mijlocul lunii iulie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













