Un bărbat a murit după ce a fost atacat de o cireadă de vaci, în Alpii austrieci. Soția lui a fost rănită 

Stiri Diverse
02-09-2025 | 08:14
turisti

Un bărbat a murit în Alpii austrieci, după ce a fost atacat de o cireadă de vaci. Era împreună cu soția, rănită acum, când animalele au încercat să se apropie de câinele familiei, aflat în lesă.

autor
Stirileprotv

Alţi plimbăreți, dar şi angajaţi ai unui adăpost din apropiere au sărit în ajutor. Soții au fost preluați cu elicopterul și duși la spitalul din Salzburg.

Din păcate, bărbatul de 85 de ani, originar din Viena, a murit înainte de a fi operat. Un atac similar a avut loc la mijlocul lunii iulie.

Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală

Sursa: Pro TV

Etichete: bărbat mort, vaci,

Dată publicare: 02-09-2025 08:06

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Bărbat înjunghiat pe o stradă din Capitală. Atacatorul, cunoscut de-al victimei, a fost prins de polițiști
Stiri actuale
Bărbat înjunghiat pe o stradă din Capitală. Atacatorul, cunoscut de-al victimei, a fost prins de polițiști

Caz tulburător în Capitală. Un individ a atacat un bărbat pe stradă, cu o armă albă, și l-a rănit grav. Incidentul s-a petrecut în jurul pranzului în Sectorul 4.

VIDEO. ”Suveraniștii” din Bulgaria au atacat o mașină crezând că înăuntru se află Ursula von der Leyen
Stiri externe
VIDEO. ”Suveraniștii” din Bulgaria au atacat o mașină crezând că înăuntru se află Ursula von der Leyen

Partidul naționalist Revival a încercat să o împiedice pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să intre duminică într-o fabrică de arme din orașul bulgar Sopot, atacând un vehicul în care cei adunați credeau că se află ea.

Un bărbat de 76 de ani a fost atacat de urs, în județul Brașov. Cu ultimele puteri, a reușit să ceară ajutorul unui șofer
Stiri actuale
Un bărbat de 76 de ani a fost atacat de urs, în județul Brașov. Cu ultimele puteri, a reușit să ceară ajutorul unui șofer

Un bărbat de 76 de ani a fost grav rănit de un urs, în timp ce pescuia în apropierea localității Homorod, din Brașov.

Prima reacție a Bangladeshului după ce un livrator din această țară a fost atacat în București. ”Mulțumim poporului român”
Stiri Sociale
Prima reacție a Bangladeshului după ce un livrator din această țară a fost atacat în București. ”Mulțumim poporului român”

Ambasada Bangladeshului i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru condamnarea atacului asupra livratorului originar din această țară care a fost atacat în București. Oficialii transmit concetățenilor să nu fie descurajați de acest incident.  

În România, stat cu o diasporă de cinci milioane de cetățeni, un livrator a fost atacat pentru că e asiatic. „E intolerabil!”
Stiri actuale
În România, stat cu o diasporă de cinci milioane de cetățeni, un livrator a fost atacat pentru că e asiatic. „E intolerabil!”

Incident grav în București. Un curier străin care livra mâncare a fost atacat de un bărbat, arestat între timp. Agresorul și-a lovit victima cu pumnii și picioarele și l-a numit „invadator".  

Recomandări
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală
Stiri Educatie
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală

Debutul de an școlar stă sub semnul conflictului dintre sindicate și Guvern. Federațiile din Educație anunță că pe 8 septembrie profesorii nu vor intra la ore, ci vor ieși în stradă.

Von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse are România să prindă finanțarea
Stiri Politice
Von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse are România să prindă finanțarea

România ar putea beneficia de finanțare europeană pentru proiectele militare navale prin noul mecanism creat de Uniune pentru întărirea apărării pe flancul estic.

Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat
Stiri Economice
Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat

De la 1 septembrie au intrat în vigoare noile valori ale rovinietei. Pentru moment, sunt vizați doar șoferii de autoturisme, care în unele cazuri vor ajunge să plătească dublu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

46:11

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28