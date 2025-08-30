Un bărbat de 76 de ani a fost atacat de urs, în județul Brașov. Cu ultimele puteri, a reușit să ceară ajutorul unui șofer

Un bărbat de 76 de ani a fost grav rănit de un urs, în timp ce pescuia în apropierea localității Homorod, din Brașov.

Desfigurat de atacul sălbăticiunii, omul a reușit să ajungă cu ultimele puteri aproape de șosea. Nu se știe ce distanță a parcurs în această stare.

Un șofer a oprit când l-a văzut la marginea drumului, plin de sânge. După apelul la 112, un elicopter SMURD a transportat victima de urgență, la spital, în Brașov.

Cioban atacat în Vâlcea

Tot ieri, un cioban a fost rănit de un urs în județul Vâlcea. Bărbatul de 53 de ani se întorcea cu animalele la stână când a fost atacat. Câinii au sărit să-și apere stăpânul, care a scăpat cu o mușcătură la una dintre mâini. A fost transportat la spital, după ce fiul său a sunat la 112.

Un echipaj de jandarmi a fost trimis în zonă peste noapte.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













