O școală abia renovată în județul Timiș a fost mistuită de flăcări: ”A căzut acoperișul, au căzut tavanele”

O școală din comună Lovrin, județul Timiş a fost cuprinsă de flăcări, marți. Zeci de elevi și profesori au fost scoși de urgenţă din clădire.

Din cauza vântului flăcările s-au extins rapid la un imobil apropiat, dar și la sute de baloți de fân din apropiere.

De frică să nu le ia foc casele aflate în vecinătate localnicii au început să le ude cu apă.

În clădirea școlii aveau ore aproximativ 80 de elevi de la clasele primare. Învățătorii au simțit miros de fum și i-au scos rapid pe copii din sălile de clasă



Iulian Nevrâncean - director adjunct: ”A sunat sirena în sat, eram în celălat corp de clădire. la 200 de metri copiii erau evacuați în stradă, am alergat până aici și începuse focul la acoperiș, de sus, în vârf. A căzut acoperișul, au căzut tavanele”.



Corpul de clădire al unităţii de învăţământ era unul abia renovat, dat în folosință anul trecut. Flăcările s-au extins extrem de repede și la o altă construcție din apropiere dar și la zeci de baloți de fân. În zona a fost alertă maximă.



Corespondet ȘtirileProTV: ”Vântul bate cu putere, iar scânteile sunt purtate de vânt la zeci de metri distanță. Localnicii stropesc casele și solariile cu apă, astfel încât să nu se extindă flăcările”.

Proprietar păgubit: ”Dând o mână de ajutor acolo, am întors spatele la gospodăria mea o scânteie a trebuit, la furajele care sunt și urmările sunt care le vedeți și dumneavoastră”.

Acum, școala nu mai poate fi folosită.

Marius Graur primarul comunei Lovrin: ”Astăzi nimeni nu doarme, trebuie să găsim o soluție să facă elevii orele”.

Potrivit pompierilor, focul s-a aprins din cauza unui scurtcircuit.

