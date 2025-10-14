Descoperire spectaculoasă în Argeș. Comoara găsită de doi bărbați cu detectoare de metale. VIDEO

14-10-2025 | 20:44
Descoperire arheologică importantă în județul Argeș. Doi bărbați pasionați de comori au găsit cu ajutorul detectoare patru ulcele de lut pline cu monede otomane.

autor
Alexandra Clej,  Iulia Ciuhu,  Natașa Paraschiv

La prima vedere, istoricii spun că piesele datează din secolele 16-18 și cel mai probabil proprietarul le-a îngropat în timpul unui conflict pentru a-și pune averea la adăpost.

Descoperirea a fost făcută într-o pădure de lângă localitatea Ștefănești. Emoționați, cei doi căutători de comori au început să tremure când au scos din pământ prima ulcică plină cu monede. Au urmat încă trei.

comoara arheologica

În ultimii cinci ani, Tiberius Davos a săpat mii de gropi cu speranța că se va imbogați.

Tiberius Davos, căutător de comori: Am reușit să scot una întreagă, perfectă, are și dopul, eu nu știu ce o fi înăuntru, dar o să lăsăm specialiștii să le scoată, poate să fie și aur, poate să fie și inele. Cred că am găsit undeva la 10.000 de monede.”

Doi istorici au analizat imaginile cu monedele găsite.

Andrei Baltag, cercetător științific la Institutul de Arheologie al Academiei Române, Iași: „Bănuiesc că e vorba de piese tip kuruș, adică echivalentul a 40 de parale. Datarea lor și emitenții sunt în secolul al 18-lea, în timpul sultanilor Mustafa și posibil Abdul Hamid 1.”

Cosmin Rusu, istoric Cluj: „Un lucru foarte interesant este că o parte din piese sunt piese care au fost folosite ulterior pentru salbe. Au niște mici orificii practicate în ele.”

Istoricii spun că cel mai probabil tezaurul a fost îngropat într-un moment tensionat, fie în contextul războaielor ruso-turce, fie din pricina unei rivalități intre boieri.

Adrian Tănase, căutător de comori: „Cred că a fost un om bogat, care le-a ascuns pe motiv să nu fie luate de haiduci, cum era pe timpuri, pe vremea aceea sau probabil chiar haiducul în sine."

Cei care au găsit monedele sunt obligați să le predea autorităților, în termen de 72 de ore. Pot fi recompensați cu un procent din valoarea lor de piață, cuprins între 30 și 45%.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 14-10-2025 20:44

