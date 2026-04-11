Mossadek „Moss” Ageli, care a lucrat pentru firma Sabtina Limited, deținută de patroni libieni, nu a putut să-și ia concediul anual din cauza cerințelor operaționale.

În schimb, s-a convenit ca acesta să fie despăgubit pentru zilele de concediu neutilizate.

Tribunalul de muncă din Watford a decis că lui Ageli i se datorau 392.000 de lire sterline pentru concediul acumulat, începând din 1998, arată publicația The Independent.

Această sumă se adaugă la despăgubirea de 105.000 de lire sterline obținută în urma unei acțiuni în justiție câștigate pentru concediere abuzivă.

Ageli s-a angajat la Sabtina Limited în 1987, inițial în calitate de director general adjunct, înainte de a deveni director comercial, lucrând din birourile din Londra și Milton Keynes.

În primii ani, între 1987 și 1989, nu și-a luat concediu, întrucât el și asistenta sa personală erau singurii angajați cu normă întreagă, indispensabili pentru funcționarea companiei.

Între 1988 și 1996, directorii i-au refuzat 200 de zile de concediu.

Acordul semnat cu firma

Dreptul său anual la concediu a crescut de la 30 la 45 de zile în 1996. Până în 1998, recunoscând dificultatea continuă de a-și lua concediu, Ageli și compania au încheiat formal un acord prin care acesta urma să fie plătit pentru concediul nefolosit.

Directorul a declarat în fața tribunalului: „Când a devenit aproape o normă faptul că era dificil să-mi iau concediu, i-am scris directorului general nerezident al [Sabtina], care era și directorul general al societății-mamă din Libia.

Am solicitat ca, atunci când este necesar, să primesc o compensație financiară pentru zilele de concediu nefolosite din cauza situației companiei. Directorul general a fost de acord și a semnat documentul.

După ani de zile în care am procedat astfel, s-a convenit că nu mai era nevoie să trimit documente pentru aprobare sau respingere, iar eu pur și simplu țineam evidența zilelor de concediu la care aveam dreptul.”

Banii s-au reportat anual

El a explicat cum a obținut permisiunea pentru încheierea acordului cu proprietarii companiei și că nu a acționat pe ascuns pentru a-și asigura plățile, deși avea puterea să o facă.

„[Sabtina] nu are un sistem de pensii pentru angajați, iar atât eu, cât și asistenta mea personală ne acumulam zilele de concediu pe care nu le puteam lua, pentru momentele în care aveam nevoie de ele sau pentru momentul pensionării.

Am fost singurul semnatar al companiei timp de peste 20 de ani și aș fi putut aproba plăți pentru mine și pentru asistenta mea personală în fiecare an, atunci când nu ne puteam folosi de zilele de concediu. Cu toate acestea, nu am făcut acest lucru, deși era în atribuțiile mele să o fac. Mă bazam pe primirea acestor plăți.”

Atât în 2001, cât și în 2004, i s-au plătit 15.000 de lire sterline în locul concediului, ceea ce arată că acordul era într-adevăr în vigoare, dar s-a convenit că nu va fi nevoie să încaseze banii în fiecare an, deoarece aceștia se vor reporta.

Noua conducere l-a concediat

Acest acord a fost în vigoare timp de zeci de ani, Ageli renunțând la concediu în schimbul unei remunerații suplimentare, dar în mai 2022 consiliul de administrație a fost înlocuit.

Noii administratori i-au cerut managerului documente și au început să-i retragă treptat atribuțiile, până când acesta nu a mai avut niciun rol în cadrul companiei, deși era angajat acolo.

În martie 2024, a primit un e-mail prin care i se comunica că este concediat pentru o abatere gravă, directorul susținând că a discutat anterior cu Ageli despre comportamentul său, dar că acesta nu s-a îmbunătățit.

Domnul Ageli a răspuns imediat, afirmând că acest lucru pur și simplu nu era adevărat și că nici măcar nu i s-a permis să conteste decizia.

El a declarat: „Sunt șocat să primesc e-mailul dumneavoastră. Nu știu nimic despre acuzațiile pe care mi le aduceți și observ că nu mi-ați furnizat niciun detaliu în acest sens.

De asemenea, observ că nu mi-ați acordat niciun drept de apel; dacă ați fi făcut-o, aș fi contestat concedierea mea pe motiv că nu există absolut nicio justificare pentru decizia dumneavoastră.”

De asemenea, a fost informat că nu va fi plătit pentru cele 827 de zile de concediu neplătite pe care le acumulase din 1998 – care totalizau 392.000 de lire sterline.

Judecătorul a stabilit că a fost concediat abuziv

Decizia de concediere a fost menținută, iar domnul Ageli a dat în judecată compania Sabtina la un tribunal de muncă din Watford, unde judecătorul George Alliott a fost de acord că a fost tratat în mod abuziv prin reținerea plății pentru concediu.

Tribunalul a obligat compania să plătească suma integrală a plății pentru concediu datorată, precum și o despăgubire totală pentru concediere abuzivă în valoare de 91.490 de lire sterline și o despăgubire de bază de 14.070 de lire sterline.

Judecătorul a declarat: „Constat că s-a convenit între [dl Ageli] și [Sabtina] ca, începând cu data angajării sale, orice zile de concediu nefolosite să fie înregistrate, iar dreptul la concediu nefolosit să se reporteze în fiecare an. Constat că s-a convenit între [dl Ageli] și [Sabtina] ca acesta să fie plătit pentru zilele de concediu atunci când era necesar sau la încetarea raporturilor de muncă.

Constat că [Sabtina] nu avea convingerea sinceră că [dl Ageli] a comis o abatere gravă.

Constat că [Sabtina] nu a efectuat o anchetă rezonabilă și nu a avut motive rezonabile pentru a concluziona că [dl Ageli] a comis o abatere gravă.

Constat acest lucru deoarece [Sabtina] nu a dorit sau nu a putut să îi furnizeze [dlui Ageli] motivele concedierii sale la scurt timp după ce acesta, de fapt, le-a solicitat.

Constat că concedierea [domnului Ageli] a fost în mod clar inechitabilă din punct de vedere procedural, întrucât acesta nu a fost informat cu privire la acuzațiile aduse împotriva sa, nu a fost informat cu privire la probele aduse împotriva sa, nu i s-a acordat posibilitatea de a se apăra la o audiere disciplinară și nu i s-a acordat dreptul de a face apel.”

Sabtina Ltd este o filială deținută în totalitate de Libyan Foreign Investment Company (LAFICO), care, la rândul său, este o filială a Libyan Investment Authority.