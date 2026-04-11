„Horekunden” își pierdea rapid răbdarea.

Frustrarea lui era îndreptată către Institute for the Study of War, un think tank american care publică zilnic o hartă a frontului din Ucraina.

Pentru Horekunden și alți pariori anonimi, harta era un „haos dezarticulat și incoerent… ca un desen făcut de un copil de cinci ani”. Prin urmare, nu le era de folos în scopul lor: să stabilească rezultatul unui pariu pe platforma online de predicții Polymarket.

Harta contestată reprezenta orașul Kostyantynivka, pe care trupele ucrainene îl apără de cinci luni, în ciuda bombardamentelor și atacurilor cu drone. Mii de civili trăiesc încă acolo.

În prezent, peste 500.000 de dolari sunt pariați pe întrebarea dacă Rusia va captura Kostyantynivka în acest an. Pariurile vor fi tranșate dacă ISW va publica o hartă care arată că Rusia controlează gara orașului.

Într-o economie online în plină expansiune, mii de oameni discută cum pot profita de pe urma războiului. Pariază pe Ucraina. Au pariat pe armistițiul dintre SUA și Iran – 280 de milioane de dolari în joc. Pariază dacă SUA vor invada Iranul – 7,5 milioane de dolari mizați.

În grupuri găzduite pe aplicația Discord, aceștia dezbat ce s-ar putea întâmpla. „Lucrurile pot scăpa foarte rău de sub control. Ar putea începe Al Treilea Război Mondial”, a scris un utilizator în această săptămână, care avea bani pariați pe un posibil atac american asupra terminalului petrolier de pe insula iraniană Kharg.

„Atâta timp cât America obține uraniul Iranului, cred că toate acestea se pot rezolva pașnic”, a scris un alt utilizator, care părea să parieze pe armistițiul din această săptămână.

Uneori, acești utilizatori par să colaboreze pentru a influența cursul evenimentelor sau, cel puțin, modul în care acestea sunt relatate. Criticii consideră acest lucru imoral; senatori americani au cerut reglementarea Polymarket.

Platforma, însă, se vede pe sine drept o sursă de adevăr.

În urmă cu câteva săptămâni, în contextul unor suspiciuni că ar fi găzduit pariuri bazate pe informații privilegiate privind atacuri americane asupra Iranului, Polymarket a publicat o „Notă privind piețele din Orientul Mijlociu”.

„După discuții cu cei direct afectați de atacuri, care aveau zeci de întrebări, am realizat că piețele de predicții le pot oferi răspunsurile de care aveau nevoie în moduri în care televiziunile și platforma X nu pot”, se arată în comunicat.

Ascensiunea rapidă a Polymarket

În iulie 2024, cu puțin timp înainte ca Donald Trump să fie reales, Polymarket raportase tranzacții totale de aproximativ 400 de milioane de dolari pe platformă în acel an. În prezent, această sumă poate fi atinsă într-o singură zi. Platforma se descrie ca o „piață de predicții” – un mod de a colecta date despre viitor oferind publicului posibilitatea de a paria pe acesta.

Însă utilizatorii vechi spun că seamănă tot mai mult cu un cazinou – unde orice, de la furia lui Trump până la a doua venire a lui Iisus Hristos, poate fi monetizat. Astfel, acolo unde pot, jucătorii încearcă să influențeze realitatea pentru a-și asigura câștigurile.

Pariori de pe Polymarket au amenințat recent un jurnalist israelian, cerându-i să își modifice articolul pentru a câștiga un pariu privind un atac iranian asupra Israelului într-o anumită zi. Experții spun că utilizatorii platformei ar putea manipula piețe mai largi, cu efecte asupra instituțiilor și fondurilor de pensii.

În ceea ce privește frontul din Ucraina, după ce și-a exprimat frustrarea pe Discord, Horekunden a decis să meargă mai departe. A apelat la un alt utilizator, @tsybka, al cărui profil pe X îl descrie drept „trader din top 0,001%” pe platformă.

„Ai reușit să îi contactezi înainte, așa că te-aș ruga să încerci din nou”, a scris Horekunden.

„Este o prostie, nu vor asculta pe nimeni”, a răspuns @tsybka, care nu a răspuns solicitărilor The Guardian.

„Oricum, harta asta este incredibil de proastă”, a scris el, înainte de a decide să sune direct la ISW. „Din păcate, nu avem ce face, pentru că ceilalți cartografi sunt prea ușor de mituit.”

ISW a declarat că „nu interacționează cu utilizatorii sau reprezentanții unor astfel de platforme”.

„Condamnăm ferm și nu am consimțit niciodată la folosirea produselor noastre în scopul abominabil de a paria pe război”, a declarat un purtător de cuvânt.