Reprezentanții Societății de Transport București (STB) au anunțat un program special pentru autobuze, tramvaie și troleibuze, valabil în intervalul 10–13 aprilie 2026.

Programul STB în zilele de 10 și 13 aprilie 2026

În zilele de 10 aprilie (Vinerea Mare) și 13 aprilie 2026 (a doua zi de Paște), transportul public de suprafață va funcționa după un program similar celui de duminică. Aceasta înseamnă intervale mai mari între vehicule și o frecvență redusă a curselor, comparativ cu zilele lucrătoare.

Această ajustare este aplicată în mod obișnuit în perioadele de sărbători legale, când numărul călătorilor scade semnificativ, iar activitatea economică este limitată. Autobuzele, tramvaiele și troleibuzele vor circula pe toate traseele, însă cu timpi de așteptare mai mari în stații.

Cum circulă transportul public în restul zilelor de Paște

Pentru celelalte zile din perioada sărbătorilor pascale, respectiv 11 și 12 aprilie 2026, STB va menține programele de transport corespunzătoare fiecărui tip de zi. Astfel, în funcție de ziua din calendar, circulația se va desfășura după graficul obișnuit de weekend.

Această abordare permite păstrarea unui echilibru între necesarul de transport și cererea reală, mai ales în contextul în care o parte dintre bucureșteni aleg să părăsească orașul în această perioadă.

Program special STB în noaptea de Înviere

Pentru noaptea de Înviere, dintre 11 și 12 aprilie 2026, STB introduce un program special destinat celor care participă la slujbele religioase. Astfel, linia de tramvai 41 va rămâne în circulație până în jurul orei 03:00, cu un interval de succedare de aproximativ 20 de minute.

Tramvaiul 41 este una dintre cele mai importante linii din București, asigurând legătura rapidă între zonele de nord și vest ale orașului. Prelungirea programului în această noapte are rolul de a facilita deplasarea persoanelor care ies de la slujba de Înviere.

În paralel, STB va menține în circulație și cele 25 de linii de transport de noapte. Acestea acoperă principalele artere și cartiere ale Capitalei, oferind alternative pentru deplasarea în intervalul nocturn.

Liniile de noapte disponibile în perioada Paștelui

Rețeaua de transport de noapte din București include linii de autobuz marcate cu indicativul „N”, care circulă, în mod obișnuit, la intervale de aproximativ 30 de minute. În noaptea de Înviere, aceste linii devin esențiale pentru asigurarea mobilității în oraș.

Printre cele mai utilizate linii de noapte se numără cele care leagă centrul Capitalei de cartierele mari, precum Drumul Taberei, Titan, Berceni sau Militari. Aceste trasee sunt adaptate pentru a acoperi principalele puncte de interes, inclusiv zonele în care se află biserici frecventate.

Cum pot călătorii să verifice programul în timp real

Pentru a evita timpii mari de așteptare, călătorii au la dispoziție mai multe metode de informare în timp real privind circulația mijloacelor de transport. Aplicația InfoTB oferă date actualizate despre trasee, timpi de sosire și eventuale modificări.

De asemenea, informațiile sunt disponibile pe site-ul oficial al STB și pe paginile de social media ale companiei, unde sunt anunțate eventuale devieri de traseu sau ajustări ale programului.

Aceste instrumente digitale devin utile mai ales în perioadele aglomerate sau în zilele de sărbătoare, când programul poate suferi modificări temporare.