Walker Smith, vânzător într-un lanț britanic de supermarketuri, își desfășura activitatea obișnuită când un client l-a alertat. „Mi-a spus că cineva a umplut o sacoșă cu ouăle”, a povestit el.

Bărbatul, în vârstă de 54 de ani, susține că hoțul era recidivist. După ce l-a observat, a „apucat sacoșa” din mâna acestuia, însă individul a tras-o înapoi, iar între cei doi a avut loc o scurtă încăierare, până când sacoșa s-a rupt. Iepurașii de ciocolată, care costă aproximativ 13 lire fiecare, au căzut pe jos, iar hoțul a fugit spre ieșire. Smith a spus că unul dintre produse s-a spart, iar el a luat o bucată și „a aruncat-o din frustrare” spre niște cărucioare, fără a ținti hoțul, relatează The Guardian.

Ulterior, a fost mustrat de manager și și-a cerut scuze, însă cazul a escaladat. Smith afirmă că i se spusese anterior să nu intervină în astfel de situații, dar faptul că vedea frecvent furturi l-a determinat să acționeze. „Lucrez aici de 17 ani. În ultimii cinci ani am văzut asta în fiecare oră, în fiecare zi”, a spus el. „Sunt de toate felurile, de la dependenți de droguri la adolescenți care fură mărunțișuri sau pleacă cu sticle de vin în brațe. Nu avem voie să facem nimic.”

Ce spune conducerea magazinului

El a mai declarat că măsurile de securitate au fost reduse, neexistând agenți în anumite zile, ceea ce a lăsat personalul obișnuit în prima linie.

Cu toate acestea, Smith spune că regretă reacția sa: „Când am ajuns acasă, mă loveam singur și mă întrebam: «De ce am făcut asta?»”.

După câteva zile, a fost chemat la o întâlnire cu doi manageri și concediat, în ciuda unei ultime încercări de a-i convinge: „Este ca o familie pentru mine”. „Am încercat să fiu puternic, dar pe dinăuntru plângeam. M-au condus pe ușa din spate, pe lângă tomberoane. M-am simțit demoralizat”, a spus el.

Smith, diagnosticat cu anxietate, spune că managerii știau despre situația sa. Recent se mutase singur într-o garsonieră, după 25 de ani petrecuți cu colegi de apartament, iar acum se teme că ar putea rămâne fără locuință.

Un purtător de cuvânt al lanțului de magazine a declarat că siguranța clienților și a angajaților este o prioritate și că există politici clare care trebuie respectate. Acesta a subliniat că intervenția în astfel de situații poate fi periculoasă: „Nimic din ceea ce vindem nu merită să punem vieți în pericol”.

Cazul său apare pe fondul creșterii furturilor din magazine. În Anglia și Șata Galilor au fost înregistrate 519.381 de astfel de infracțiuni în anul până în septembrie 2025, în creștere cu 5% față de anul anterior, potrivit Office for National Statistics.