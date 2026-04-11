România începe să apară pe harta noilor destinații preferate de americanii care vor să părăsească Statele Unite, pe fondul costurilor ridicate de trai, al insecurității sociale și al dorinței pentru un ritm de viață mai echilibrat. Deși Franța, Italia, Spania sau Portugalia rămân opțiuni consacrate, tot mai mulți cetățeni americani se uită spre Europa de Est, iar România este una dintre țările care câștigă teren, notează CNN.

Fenomenul vine într-un context mai larg: unul din cinci americani spune că ar emigra dacă ar avea ocazia, potrivit unui sondaj Gallup realizat în 2025. Interesul este în creștere mai ales în rândul tinerilor, iar motivele invocate țin de siguranță, accesibilitate și calitatea vieții.

Un exemplu este povestea lui Antoni Scarano, un newyorkez de 34 de ani născut în România și adoptat în Statele Unite imediat după căderea regimului comunist. După ce și-a regăsit familia biologică în urmă cu câțiva ani, Scarano a revenit în România în 2019, pentru prima dată după anii ’90.

Vizita s-a transformat într-un moment decisiv. El și soția sa, Samantha Attaguile, au fost primiți de rude într-un sat din Transilvania, iar experiența i-a apropiat tot mai mult de ideea unei relocări definitive.

După mai multe călătorii în România, cei doi au decis să se mute în mai 2024 din New York într-un sat din județul Sibiu. Scarano și-a redobândit cetățenia română, iar cuplul spune că a găsit aici exact ceea ce lipsea în SUA: comunități apropiate, un ritm mai lent al vieții și mai mult timp pentru pasiunile personale.

„Este un loc idilic, cu munți, păduri vechi și biserici, un spațiu cu o energie aparte”, spune Scarano despre noua lor viață în Transilvania.

Cei doi sunt muzicieni și își documentează experiența pe rețelele sociale sub numele „This Rromerican Life”, un joc de cuvinte care face trimitere și la originea romă a lui Scarano.

Povestea lor nu este singulară. Companiile care asistă străinii să se mute în România spun că cererea venită din SUA a crescut puternic în ultimii ani.

Dragoș Poede, directorul companiei Door to Romania, afirmă că firma sa din București a înregistrat o creștere de cinci ori a numărului de clienți americani în ultimele 18 luni: de la aproximativ 200 la circa 1.000 de persoane interesate să se stabilească în România.

Potrivit acestuia, mulți americani sunt atrași de factori simpli, dar esențiali: siguranța în spațiul public, costul redus al vieții, accesul la sănătate, fiscalitatea mai avantajoasă și mediul de afaceri.

În plus, unii invocă și tensiunile politice din SUA sau sentimentul că „visul american” nu mai oferă aceleași perspective ca în trecut.

Aceeași percepție este împărtășită și de Samantha Attaguile, care spune că în SUA trăia constant cu teama violenței armate.

După sosirea în România, la un festival în aer liber, a realizat pentru prima dată că nu mai simte această presiune. Pentru ea, sentimentul de siguranță a devenit unul dintre cele mai importante argumente pentru mutare.

Specialiștii în imigrație spun că România beneficiază și de un alt avantaj: accesul mai flexibil la cetățenie pentru persoanele care pot demonstra origini familiale în regiune. Tot mai mulți americani își caută documentele de familie și încearcă să obțină cetățenia română, maghiară sau poloneză.

În timp ce state vest-europene precum Portugalia, Italia sau Franța înăspresc regulile de imigrare, unele țări din Europa Centrală și de Est sunt percepute ca alternative mai accesibile și mai pragmatice.

Pentru Scarano și Attaguile, mutarea în România a însemnat și relansarea carierei artistice. El organizează festivaluri și cântă full-time, iar ea predă limba engleză. Recent, cei doi au apărut și la emisiunea „Românii au Talent”, unde el a cântat la chitară, iar ea a fost solistă vocală.

Cei doi spun că în Statele Unite nu aveau timp să își urmeze cu adevărat pasiunile, din cauza programului de muncă încărcat și a costurilor ridicate. În România, susțin ei, au găsit mai mult echilibru între muncă și viața personală.