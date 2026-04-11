Programul Metrorex de Paște 2026

Astfel, în intervalul 10–13 aprilie 2026, metrourile vor circula pe toate magistralele conform graficelor obișnuite pentru zilele de weekend și sărbători legale, adaptate fluxului mai redus de pasageri specific acestei perioade.

Programul Metrorex în noaptea de Înviere

În ceea ce privește noaptea de Înviere, din 11 spre 12 aprilie 2026, programul va fi unul special, gândit pentru a facilita deplasarea persoanelor care participă la slujbele religioase.

Între orele 23:00 și 1:00, trenurile de metrou vor circula la un interval de aproximativ 10 minute, asigurând o frecvență ridicată.

După ora 1:00 și până la ora 5:00 dimineața, intervalul de succedare va crește la circa 20 de minute, menținând însă un serviciu constant pe timpul nopții.

Reprezentanții Metrorex subliniază și importanța respectării regulilor de siguranță în incinta metroului. Pentru prevenirea incidentelor, accesul cu foc deschis, cum ar fi lumânări sau candele aprinse, este strict interzis în stații și în trenuri. Această măsură are rolul de a proteja atât călătorii, cât și infrastructura.

