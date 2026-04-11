Bernhard Z. refuză un astfel de acord, au confirmat avocații săi pentru RTL Nieuws. Acest lucru înseamnă, cel mai probabil, că procesul penal va trebui judecat integral în această săptămână.

Procesul privind furtul tezaurului de aur românesc de la Muzeul Drents, care începe marți, părea aproape rezolvat. Parchetul a anunțat pe 2 aprilie că coiful de aur de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări furate au fost recuperate cu ajutorul suspecților.

În schimb, suspecții au încheiat acorduri procedurale cu Parchetul, care cel mai probabil vizează reducerea pedepselor. Se punea întrebarea cât va mai dura procesul mult așteptat de la tribunalul din Assen, având în vedere că prejudiciul a fost în mare parte recuperat, iar pedepsele fuseseră deja negociate. Însă acum se pare că nu toți cei trei suspecți au ajuns la o înțelegere cu justiția.

Nu a fost prezent

Bernhard Z., suspectul în vârstă de 35 de ani, este singurul care a refuzat un acord cu Parchetul, au confirmat avocații săi Micha Jonge Vos și Simcha Plas. Aceștia vor susține în instanță că acesta nu a fost prezent la jaful din noaptea de 25 ianuarie 2025.

Ceilalți doi suspecți principali, Douglas W. (37) și Jan B. (21), au încheiat acorduri și și-au recunoscut implicarea, potrivit surselor RTL Nieuws. Parchetul nu a dorit să comenteze în detaliu aceste acorduri, precizând că toate informațiile vor fi prezentate în instanță.

Negarea lui Bernhard Z. ar putea influența desfășurarea procesului. Dacă toți suspecții ar fi recunoscut faptele, cazul s-ar fi putut încheia rapid. În aceste condiții, instanța va trebui să analizeze separat apărarea acestuia, fiind alocate trei zile pentru audieri.

Probe găsite în coșul de gunoi

Bernhard Z. a fost arestat la doar patru zile după jaf. Poliția a descoperit ADN-ul său pe haine folosite în timpul spargerii, aruncate într-un container din Assen. Pe acele haine au fost găsite și fragmente de sticlă provenite de la muzeu.

Potrivit anchetei, suspectul ar fi cumpărat și îmbrăcăminte și o geantă sport care ulterior au fost utilizate în jaf. O posibilă linie de apărare ar putea fi aceea că a participat doar la pregătiri, nu și la furtul propriu-zis.

Jaful și valoarea tezaurului

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată cum trei persoane au aruncat în aer o ușă exterioară a muzeului în noaptea de 25 ianuarie 2025. În doar câteva minute, au spart vitrinele și au fugit cu un coif de aur vechi de peste 2.500 de ani și trei brățări din aur.

Coiful, considerat de o valoare istorică inestimabilă, este adesea numit „Rondul de Noapte al României”.

Deși ancheta poliției a identificat rapid suspecții, obiectele furate au rămas mult timp dispărute. Recent s-a confirmat că o parte dintre acestea au fost recuperate, cu ajutorul unor persoane implicate indirect. Valoarea asigurată a tezaurului este de 5,7 milioane de euro. Coiful și două brățări au fost recuperate, însă una dintre brățări lipsește în continuare.

Anterior, RTL Nieuws a dezvăluit că Muzeul Drents a făcut greșeli în ceea ce privește securitatea exponatelor, iar unele recomandări nu au fost aplicate. De exemplu, sticla vitrinelor s-a dovedit a fi slab rezistentă la efracție.