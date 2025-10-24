Umorul și imprevizibilul naturii, imortalizat. Fotografiile finaliste la competiția Comedy Willife

24-10-2025 | 09:07
O gorilă dansatoare, o rață care pare să fumeze și broaște care arată de parcă s-ar lupta.

Acestea sunt doar câteva dintre imaginile finaliste la ediția din acest an a competiției de fotografie Comedy Wildlife.

Cele 40 de fotografii selectate au fost alese din mii de propuneri trimise de profesioniști și amatori din întreaga lume, care au surprins momente haioase din viața sălbatică.

Concursul, devenit deja o tradiție, își propune să celebreze umorul și imprevizibilul naturii. Și să arate astfel că animalele pot fi la fel de expresive și amuzante ca oamenii. Câștigătorii vor fi anunțați pe 9 decembrie.

