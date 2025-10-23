Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe. Miss Panama urcă din greșeală pe scenă în locul Miss Paraguay. VIDEO

Miss Panama, Isamar Herrera, a devenit virală după o gafă petrecută pe scena finalei Miss Grand International 2025, sâmbătă, la Bangkok.

În momentul anunțării celor 22 de finaliste, prezentatorul a strigat numele Miss Paraguay, Cecilia Romero, însă Herrera a crezut că a fost chemată ea, potrivit The Independent.

A început să aplaude, a pășit spre podium și chiar a pozat, înainte ca prezentatorul să o oprească și să corecteze situația.

Publicul a rămas în tăcere, iar Herrera s-a întors vizibil jenată la locul ei — nefiind ulterior selectată printre finaliste. Internauții au compătimit-o, spunând că probabil a fost o neînțelegere de pronunție între „Panama” și „Paraguay”.

Herrera a reacționat ulterior: „Se mai întâmplă. A fost o greșeală. Trebuie să știi să pierzi și să recunoști victoria altora.”

Competiția a fost câștigată de Miss Filipine, Emma Tiglao, care a marcat o premieră istorică: Filipine obține primul titlu back-to-back în istoria Miss Grand International.

