Artiști din toată lume au creat fețe noi pentru Palatul Culturii din Iași. Concursul a fost câștigat de o lucrare inovatoare

Palatul Culturii din Iași a prins viață datorită jocurilor de lumină și culoare. Artiști din întreaga lume au creat noi fețe pentru clădirea istorică, pe care le-au prezentat aseară, la un concurs de video mapping.

15.000 de persoane s-au adunat în Grădina Palatului Culturii pentru a urmări spectacolul de lumini.

Femeie: „Super, nu mă așteptam să fie așa de fain. Chiar ne-a plăcut.”

Copil: „Mi-a plăcut foarte mult al 8-lea filmuleț, cu un fluture pentru că transmitea cumva calmul.”

Bărbat: „A fost ceva diferit. Ne-a plăcut foarte mult. A prins viață palatul. L-a schimbat cu totul.”

Fată: „A fost extraordinar și mă bucur că la noi în oraș s-a întâmplat un ademenea eveniment.”

Artiștii au prezentat lucrări inovatoare

A fost, de fapt, finala unei competiții de video mapping, cu tema „Reîncarnare: O lume nouă”. 9 din cei 45 de artiști new media înscriși, din țări precum China, Mexic sau Polonia, au încercat aseară să-i impresioneze pe jurați, dar și pe cei din public, cu viziunea lor.

Roberto Palma, artist new media din Mexic: „Piesa mea este numită „Între pădure și stele”, deci este despre trecerea dinspre Pământ spre Cosmos. Îmi place ca în lucrările mele să îmi pun și sufletul.”

Ari Dykier, artist new media din Polonia: „Sunt impresionat să îmi văd lucrarea pe această fațadă frumoasă a Palatului Culturii din Iași. Să îl vezi în realitate este un sentiment deosebit.”

Câștigătoare a fost lucrarea „Odiseea Pământului”, realizată de un artist din Cluj-Napoca.

Lucian Matei, câștigătorul concursului: „Mesajul pe care vreau să îl transmit în lucrarea mea, „Odiseea pamantului”, este despre tendința pe care o avem noi oamenii de a arunca sau abandona ceea ce pare stricat în loc să reparăm.”

Seara s-a încheiat cu un concert.

