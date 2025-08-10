UNTOLD continuă cu nopți pline de emoție și energie: „Foarte fain. E ireal, superb”
Zeci de mii de fani s-au adunat, pentru a treia zi la rând, pe Cluj Arena și au dansat fără oprire.
Pe scena principală, atmosfera a atins cote maxime odată cu apariția electrizantă a lui Metro Boomin.
Fanii l-au așteptat pe DJ-ul și producătorul american Metro Boomin aproape toată ziua.
Show-ul susținut pe scena principală de la UNTOLD este primul și singurul său concert din Europa.
De la primele ritmuri, mulțimea a vibrat într-un dans neîntrerupt.
Fată: „Aaaa! Cel mai tare, ever!”
Fete: „Foarte fain! E ireal, superb.”
Și DJ-ul francez Hugel a cucerit publicul. Artistul a mărturisit că legătura cu publicul român este mereu una specială.
Hugel, DJ: „Simt că oamenii dau atât de multă iubire și energie. De fiecare dată când vin, mă simt cu adevărat binevenit. Nu mă așteptam ca, într-o zi, să fac asta în fața unui stadion, mai ales într-o țară care nu e a mea.”
Distracția nu s-a oprit aici. La scena retro, s-a dansat pe ritmuri care au făcut istorie.
Pe măsură ce se apropia dimineața, unii participanți s-au lăsat purtați de melodii lente.
Iar de la festival nu putea lipsi parada ținutelor extravagante.
Fată: „Mi-a luat cam trei ore și jumătate să-mi montez extensiile. Îmi pregătesc outfiturile de acum trei luni.”
Fată: „E doar o capă foarte colorată.”
Reporter: „De ce are așa multe lumini?”
Fată: „Pentru că suntem un grup de zece persoane, iar eu sunt cea pe care toți trebuie să o găsească. Așa e foarte ușor pentru toți ceilalți.”
Unii și-au pregătit și recuzita de acasă.
Băiat: „Am primit foarte multe îmbrățișări.”
Pe scena principală sunt și momente speciale.
Zeci de mii de oameni au sărbătorit împreună cei 30 de ani pe care PRO TV îi împlinește pe 1 Decembrie.
Urmează ultima noapte de festival.
DJ Anyma, Martin Garrix și Becky Hill sunt așteptați pe Cluj Arena.
Sursa: Pro TV
Dată publicare:
10-08-2025 08:20