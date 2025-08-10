UNTOLD continuă cu nopți pline de emoție și energie: „Foarte fain. E ireal, superb”

Zeci de mii de fani s-au adunat, pentru a treia zi la rând, pe Cluj Arena și au dansat fără oprire.

Pe scena principală, atmosfera a atins cote maxime odată cu apariția electrizantă a lui Metro Boomin.

Fanii l-au așteptat pe DJ-ul și producătorul american Metro Boomin aproape toată ziua.

Show-ul susținut pe scena principală de la UNTOLD este primul și singurul său concert din Europa.

De la primele ritmuri, mulțimea a vibrat într-un dans neîntrerupt.

Fată: „Aaaa! Cel mai tare, ever!”

Fete: „Foarte fain! E ireal, superb.”

Și DJ-ul francez Hugel a cucerit publicul. Artistul a mărturisit că legătura cu publicul român este mereu una specială.

Hugel, DJ: „Simt că oamenii dau atât de multă iubire și energie. De fiecare dată când vin, mă simt cu adevărat binevenit. Nu mă așteptam ca, într-o zi, să fac asta în fața unui stadion, mai ales într-o țară care nu e a mea.”

Distracția nu s-a oprit aici. La scena retro, s-a dansat pe ritmuri care au făcut istorie.

Pe măsură ce se apropia dimineața, unii participanți s-au lăsat purtați de melodii lente.

Iar de la festival nu putea lipsi parada ținutelor extravagante.

Fată: „Mi-a luat cam trei ore și jumătate să-mi montez extensiile. Îmi pregătesc outfiturile de acum trei luni.”

Fată: „E doar o capă foarte colorată.”

Reporter: „De ce are așa multe lumini?”

Fată: „Pentru că suntem un grup de zece persoane, iar eu sunt cea pe care toți trebuie să o găsească. Așa e foarte ușor pentru toți ceilalți.”

Unii și-au pregătit și recuzita de acasă.

Băiat: „Am primit foarte multe îmbrățișări.”

Pe scena principală sunt și momente speciale.

Zeci de mii de oameni au sărbătorit împreună cei 30 de ani pe care PRO TV îi împlinește pe 1 Decembrie.

Urmează ultima noapte de festival.

DJ Anyma, Martin Garrix și Becky Hill sunt așteptați pe Cluj Arena.

