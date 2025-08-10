Gestul „electrizant” la care a apelat o tânără la UNTOLD ca să fie văzută de restul grupului: „E foarte ușor pentru toți”

A fost încă o noapte albă la Untold. Zeci de mii de fani au dansat pe muzica mixată de DJ-ul american Metro Boomin, iar răsăritul l-au prins pe Cluj Arena.

Dacă unii s-au lăudat cu ținutele, alții și-au căutat marea iubire. Duminică seară, ultima de festival, Anyma și Martin Garrix țin afișul.

Apariția electrizantă a artistului Metro Boomin a fost atracția principală. De la primele ritmuri, mulțimea a fost în delir.

Tânără: „Cel mai tare ever!”

Fete: „Foarte fain! E ireal, superb!”

A urmat DJ-ul francez Hugel. Deși nu este la prima vizită în România, artistul spune că are o legătură aparte cu publicul român.

Hugel, artist: „Simt că oamenii dau atât de multă iubire și energie, de fiecare dată când vin mă simt cu adevărat binevenit. Nu mă așteptam ca într-o zi să fac asta în fața unui stadion, mai ales într-o țară care nu e a mea.”

Nici la celelalte scene ale festivalului distracția n-a luat pauză.

Stiluri unice și căutarea iubirii la festival

Nu doar artiștii au strălucit în lumina reflectoarelor, ci și fanii care au îndrăznit să spargă tiparele.

Reporter: Cât ți-a luat să-ți faci părul?

Fată: „Sunt extensii, le-am montat, a durat 3 ore și jumătate. Îmi fac outfiturile de acum 3 luni.”

Tânără: „E doar o capă foarte colorată”.

Reporter: De ce așa multe lumini?

Tânără: „Pentru că suntem un grup de 10 persoane și eu sunt persoana pe care toți trebuie să o găsească și așa că e foarte ușor pentru toți ceilalți.”

Câțiva au sperat să-și găsească jumătatea prin mulțime.

Băiat: „Am primit foarte multe îmbrățișări.”

„Cu asta am primit o îmbrățișare până acum și un pupic pe obraz” spune o fată care ține în mână o pancartă pe care scrie „kiss or slap”.

A fost loc și pentru un moment special. Zeci de mii de fani au cântat și au sărbătorit pentru cei 30 de ani pe care PRO TV îi împlinește pe 1 decembrie.

Ultima noapte de festival

A zecea ediție UNTOLD se încheie duminică noapte cu Anyma, Martin Garrix și Becky Hill.

„Unul dintre cele mai așteptate momente este cel al artistului Anyma, care a dus estetica vizuală a muzicii într-o altă dimensiune și care pregătește un show spectaculos. Iar Martin Garrix revine pe scena UNTOLD cu un show creat special pentru această ediție.

Dar și alți artiști cum sunt Becky Hill sau Fisher promit momente de neuitat.

