Post Malone a făcut show la UNTOLD în a doua seară de festival. Artistul a cântat în premieră în România

A doua seară de UNTOLD a venit la pachet cu un spectacol uluitor de lumini și artificii. Și pentru ca totul să fie complet, faimosul rapper american Post Malone a creat isterie în rândul zecilor de mii de fani.

Artistul a cântat în premieră în România și a transmis și un mesaj special de pe scena, aflată în inima Transilvaniei.

Post Malone este considerat unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului 21. La doar 30 de ani, starul american are zeci de premii Billboard și nominalizări la Grammy. Fanii îl așteptau de multă vreme, așa că au trăit cu intensitate fiecare moment.

Fată: „L-am așteptat Post Malone să vină în România și în sfârșit a venit la Untold. Mă simt grozav, sunt foarte fericită.”

Pentru că arena a devenit neîncăpătoare, unii s-au cățărat pe porți ca să vadă show-ul lui Post Malone, care nu a plecat de pe scenă până nu le-a mulțumit celor care toată noaptea i-au fredonat piesele.

Fată: „E cel mai tare Untold de până acum, se vede că este aniversarea a 10-a.”

Invitatul surpriză: Armin van Buuren

Dar nebunia nu s-a terminat, pentru că imediat a urcat pe scenă invitatul surpriză.

Nelipsit de la edițiile anterioare ale festivalului, DJ-ul suedez nu putea să nu fie prezent și la cea aniversară. Și pentru că nu se poate UNTOLD fără Armin van Buuren, DJ-ul olandez i-a ținut treji pe participanți până în zori.

Armin van Buuren, artist: „Cred că România merită un festival ca UNTOLD.”

Reporter: „Cum ai descrie atmosfera de aici?”

Armin van Buuren, artist: „E ceva ce nu am mai văzut la alte festivaluri. Este cel mai mare din România, cel mai mare din Europa de Est. Oamenii vin din toată lumea aici. Este cu adevărat o experiență, iar să fiu aici este foarte special.”

Show-ul continuă cu Alan Walker și Metro Boomin

Spectacolul continuă în această noapte, Steve Angello, Alok și Alan Walker. După o noapte plină de energie, Cluj Arena începe să prindă viață, pe măsură ce publicul se adună aici.

Mai sunt doar două ore până când pe scena principală va urca Metro Boomin, producătorul din spatele hiturilor pentru The Weeknd sau Kendrick Lamar, care susține aici, la Untold, primul și singurul său concert din Europa.

După miezul nopții, artistul brazilian Alok va urca pe scenă cu un show cu care a făcut furori la festivalul Coachella.

Vor încinge atmosfera în seara asta și Alan Walker sau Hugel. Iar noi rămânem aici și revenim și cu alte surprize care ne mai așteaptă în aceste zile de festival.

