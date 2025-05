Ulei de goji - ce este, cum se obține și ce beneficii are pentru piele și sănătate. Cum poate fi inclus în rutina zilnică

Uleiul de goji (ulei de semințe de goji) se obține prin presarea la rece a semințelor fructului de goji (Lycium barbarum), o plantă cunoscută sub numele de wolfberry.

Ce este uleiul de goji și cum se obține

Uleiul de goji este un extract natural obținut din semințele fructelor de goji, cunoscute și sub denumirea de "fructele longevității". Aceste fructe mici, de culoare roșu aprins, provin din planta Lycium barbarum, originară din Asia, în special din regiunile Chinei și Tibetului. În medicina tradițională chineză, fructele de goji sunt folosite de mii de ani datorită conținutului bogat de antioxidanți, vitamine și aminoacizi esențiali.

Procesul de obținere al uleiului de goji presupune, în general, presarea la rece a semințelor extrase din fructe bine coapte și uscate. Această metodă este preferată deoarece păstrează intacte proprietățile nutritive ale uleiului, fără a compromite compușii activi prin încălzire excesivă. În urma acestui proces delicat, rezultă un lichid uleios de culoare galben-aurie spre portocaliu, cu o textură ușoară și un miros slab, natural.

Ce conține uleiul de goji – nutrienți esențiali

Fructele de goji sunt surse excelente de vitamine și antioxidanți: de pildă, doar 28 g fructe uscate de goji furnizează 250% din doza zilnică recomandată (DZR) de vitamina A (sub formă de beta-caroten) și 15% DZR de vitamina C. Vitaminele A și C au roluri centrale în susținerea imunității și acționează ca antioxidanți naturali.

Beta-carotenul este un compus liposolubil care dă culoarea portocalie fructelor și este deosebit de benefic pielii: el ajută la regenerarea țesuturilor cutanate și protejează împotriva factorilor nocivi (raze UV, poluanți). Uleiul de goji este și el foarte bogat în antioxidanți – conține substanțe precum carotenoide (în special zeaxantină, beta-caroten), vitamina E și alți compuși fenolici care neutralizează radicalii liberi.

În plus, uleiul de goji are acizi grași esențiali – în special acizi grași polinesaturați ca acidul linoleic (Omega-6) și oleic (Omega-9) – care ajută la menținerea elasticității și hidratării pielii.

Conținutul de minerale din goji (cum ar fi fierul și zincul) completează această compoziție, deși în ulei sunt în concentrații mai mici. Practic, uleiul de goji oferă un cocktail nutritiv: vitamine liposolubile (A, E), antioxidanți puternici și acizi grași benefici, ingrediente utile atât pentru sănătatea internă, cât și pentru îngrijirea exterioară a pielii și părului.

Beneficiile uleiului de goji

Datorită profilului său nutritiv, uleiul de goji are numeroase beneficii raportate, în special în domeniul frumuseții și sănătății pielii. Antioxidanții și beta-carotenul din ulei protejează celulele cutanate de oxidare și îmbătrânire prematură. Conform cercetărilor, betacarotenul contribuie la îmbunătățirea sănătății pielii: studiile arată faptul că acesta reduce iritațiile, uniformizează nuanța tenului și gestionează efectele nocive ale soarelui și îmbătrânirii.

În practică, uleiul de goji aplicat local pe față și corp poate hidrata pielea, o face mai elastică și poate conferi un aspect mai luminos, tineresc. De asemenea, acidul linoleic și alți acizi grași din ulei îmbunătățesc bariera lipidică a pielii, prevenind uscarea excesivă și pierderea elasticității.

Pe plan intern, consumul de goji (sub formă de fructe, suc sau ulei alimentar) este asociat cu susținerea imunității și a sănătății generale. Deși uleiul în sine nu furnizează vitamina C (solubilă în apă), conținutul său de vitamine A și E, plus alți antioxidanți, ajută la combaterea stresului oxidativ din organism și la protecția ficatului și organelor vitale.

Unele studii clinice arată că suplimentarea cu goji poate îmbunătăți nivelul de antioxidanți în sânge și poate susține vederea (prin zeaxantină) în cazuri de degenerescență maculară incipientă.

Shutterstock

Cum se folosește uleiul de goji

Uleiul de goji poate fi folosit atât intern, cât și topic. Pentru uz intern, se adaugă de obicei câteva picături într-o salată, într-un shake sau într-un suc de fructe/legume, așa cum s-ar face cu orice ulei alimentar. Fructele de goji uscate sunt ușor de incorporat în dietă (în cereale, iaurt, mixuri de fructe uscate sau smoothie-uri), iar un strop de ulei de goji poate fi adăugat la final pentru a aprofunda aromele și nutrienții preparatului. În dozele recomandate (de exemplu 1–2 lingurițe pe zi), uleiul de goji îmbogățește alimentația cu acizi grași și antioxidanți esențiali, fără efecte adverse semnificative pentru persoanele sănătoase.

Pentru utilizarea externă, uleiul de goji este foarte versatil în îngrijirea pielii și părului. Se pot aplica câteva picături direct pe față și gât, masând ușor până la absorbție, ideal pe ten curat, dimineața și seara. În cosmetice, uleiul de goji poate fi adăugat în creme, seruri sau măști faciale pentru a spori hidratarea și proprietățile anti-îmbătrânire. De asemenea, poate fi folosit pe scalp și pe firele de păr ca mască nutritivă (de exemplu, combinat cu ulei de măsline sau cocos, lăsat 20–30 minute înainte de șamponare), pentru a ajuta la refacerea fibrei capilare și la stimularea creșterii părului.

Moduri de utilizare recomandate:

· Intern: 1–2 lingurițe pe zi în salate sau smoothie.

· Față/Corp: 3–5 picături aplicate pe pielea umedă sau în crema hidratantă zilnică.

· Păr: câteva picături masate pe scalp (înainte de șampon) sau adăugate în balsam/mască pentru luciu și rezistență.

· Unii utilizatori adaugă câteva picături în uleiurile de masaj sau tratamentele cosmetice pentru a profita de efectele calmante asupra pielii.

Contraindicații și precauții în folosirea uleiului de goji

Deși uleiul de goji este în general bine tolerat, există câteva precauții importante:

Alergii: În cazuri rare, persoanele cu hipersensibilitate la anumite plante (de exemplu tomatele sau nucile) pot face reacții alergice la goji. MedlinePlus subliniază că goji ar putea provoca reacții alergice la cei deja alergici la tutun, piersici, roșii sau nuci. Dacă ai avut astfel de alergii în trecut, testează o cantitate mică înainte de folosirea regulată.

În relația cu alte medicamente: Goji poate interacționa cu anumite medicamente. Studiile semnalează că substanțele din goji pot crește efectul anticoagulantelor (cum este warfarina), ceea ce poate duce la sângerări în exces. Healthlinev atrage atenția că goji poate interacționa cu medicamente anticoagulante și cu tratamente pentru diabet sau tensiune arterială. De aceea, dacă iei medicamente precum anticoagulante (de exemplu warfarină) sau medicamente pentru inimă și tensiune, consultă medicul înainte de a începe consumul regulat de goji (sub orice formă). De asemenea, goji poate influența viteza cu care ficatul metabolizează anumite medicamente (via enzimele CYP2C19, CYP2C9 etc.), modificând efectul și efectele secundare ale acestora.

Sarcină și alăptare: Siguranța utilizării goji în timpul sarcinii sau alăptării nu este bine stabilită. Există îngrijorări că goji ar putea stimula contracții uterine, așa că multe ghiduri (și medici) recomandă prudență și evitarea administrării de goji în această perioadă.

Uleiul de goji, ca orice ulei esențial, se aplică cu grijă pentru a evita contactul cu ochii sau mucoasele. În general, se preferă testarea inițială pe o zonă mică de piele (ex. pe antebraț) pentru a verifica eventuale reacții de sensibilitate. Păstrează uleiul la loc uscat, răcoros și la întuneric pentru a-i prelungi termenul de valabilitate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: