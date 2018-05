Românii care au dat lovitura după ce au cultivat ”fructul tinereții veșnice”

Pro TV

Românii au prins gustul fructelor de goji, iar fermierii care au asemenea culturi au dat lovitura. În ultima perioadă cererea a crescut atât de mult încât nu mai fac faţă comenzilor.

Numit şi "fructul tinereţii veşnice", goji se consumă atât proaspăt, cât şi deshidratat. Din el se fac sucuri şi ceiauri, mulţi îl amestecă în salate, iar în bucătăria chinezească apare des lângă pește şi pui.

La Scobinți, în Iaşi, Florin Vieru a investit 2.000 de euro într-o plantaţie de goji. A plantat 400 de arbuşti pe o mie de metri pătraţi de teren, moştenit de la bunici, şi după un an a început să culeagă roadele.

Florin Vieru, cultivator de goji: "Nu este o plantă pretenţioasă, se întreţine uşor. Cererea este foarte mare. Am ajuns să amân oamenii de pe o săptămână pe alta, pentru că nu mai aveam să le dau produse."

În 2017, proprietarul a recoltat peste 50 de kg de fructe goji. Anul acesta estimeasza ca producţia va ajunge la 150-200 de kg de fructe.

Goji este originar din Himalaya şi este considerat un izvor de sănătate. Terapeuţii chinezi şi tibetani îl folosesc di vremuri străvechi. Arbustul este rezistent la secetă şi s-a adaptat uşor condiţiilor de la noi.

Localnic: "Acesta este butaşul de goji, după aproximativ 2 luni, este făcut din seminţe. Aşa arată butaşul după 2 ani. De la an la an se formează coronamentul care creşte, iar producţia creşte de la an la an."

Plantaţii de goji există şi în Vaslui. Eugenia Ignat a cumpărat cu 900 de dolari seminţe din Canada şi le-a sădit pe un hectar. Anul trecut, din plantaţie a cules 400 de kilograme de fructe iar acum spera să strângă o tonă.

Eugenia Ignat, cultivatoare de goji: "Am scos cam 1,8 kilograme de la o plantă. Anul ăsta sper să se dubleze. Am consumat proaspte, am dat la prietene, am făcut suc, nectar."

Un kilogram de fructe proaspete de goji se vinde cu 60 de lei. Preţul se dublează în cazul celor deshidrate.

Fructele de goji seamănă cu măceşele şi sunt foarte dulci. Cu un indice glicemic mic - goji este puternic antioxidant şi are de 500 de ori mai multă vitamina C decât portocalele.

Din goji se prepară sucuri şi siropuri, iar fructele deshidratate se consuma ca atara sau în combinaţie cu iaurtul. În mâncare - mai ales în bucătăria chinezească - goji se pune lângă peste sau pui, în supe şi în sosuri. În ultima vreme, în restaurantele de la noi, apreciate sunt şi salatele.

Cu atât de multe variante de consum, fuctele sunt tot mai cerute.

Anca, vânzătoare: "Multe persoane vin şi cumpăra goji. Este bun, mai ales pentru copii. Este un fruct cu multă vitamica C."

În România, goji se culege din august până în octombrie. Fructele sunt folosite şi în industria de cosmetică - la creme şi măşti pentru întinerirea pielii.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer