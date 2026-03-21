Unele domenii schiabile anunță că este ultimul weekend pe schiuri din acest sezon. Pe pârtiile din Poiană Braşov stratul de zăpadă încă rezistă în a treia săptămână din martie.

Corespondent PRO TV: „În Masivul Postavaru, la peste 1700 metri altitudine, este peisaj de iarnă. Brazii încă sunt încărcați cu zăpadă și pârtiile sunt în stare bună. Asta și pentru că temperaturile au fost scăzute în ultimele zile."

În aceste condiții, turiștii se bucură de schi și snowboard.

Bărbat: „Mie îmi place, nu e nici frig, nici cald, e numai bine!”.

Tineri: „Se schiază destul de ok, aici în partea de sus zăpada e perfectă."

Pe anumite porțiuni se formează gheață, dar sunt și avantaje, spun cei mai mulți.

Bărbat: „E zăpadă ok pe aici, ne bucurăm foarte mult! Mult mai liber nu mai stai la coada la telegondolă."

Femeie: „Cartelă cu 20 puncte 140 lei, dar avem facilitatea ca punctele pleacă jumătate, practic nu mai sunt 6 la telegondolă sunt 3."

Andrei este din Brașov și pentru el e cel mai bun moment pentru schi.

Andrei: „Imaginează-ți ce frumos e ca sportiv să te dai cu toată viteză fără să pui în pericol pe nimeni. E absolut minunat”!

La cabanele din masivul Postavaru e atmosferă de petrecere.

Turist: „Am luat o scurtă pauză și weekendul îl petrecem în mijlocul zăpezii. Vântul de la Sinaia ne-a gonit aici!"

Turist: „Planul e să schiem mai mult și să întoarcem la hotel să mergem la spa."

Pe lângă Poiana Brașov se schiază şi la Azuga, Strajă, Transalpina- Voineasa, Băișoara și Sinaia. Dar din cauza vântului puternic astăzi la Sinaia instalațiile de transport pe cablu nu au putut fi pornite.