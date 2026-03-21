La mal rudele și apropiații celor dispăruți le-au cerut, autorităților să afle, adevărul din spatele, acestei tragedii. Susțin, că remorcherul nu era pregătit pentru manevrele, pe care a trebuit, să le facă.

O șalupă de intervenție de la Forțele Navale Române, cu 15 scafandri militari la bord, împreună cu o navă de la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au reușit să ajungă la locul scufundării remorcherului Astana.

Corespondent Știrile ProTV: „Pe litoral vântul suflă cu putere, iar marea este foarte agitată. În larg acolo unde se face operațiunea căutare este furtună de gradul 3-4. Asta înseamnă valuri de aproape 2 metri”.

Aproape trei ore au fost căutați cei trei marinari la 26 de metri adâncime.

Vremea rea și poziția remorcherului au îngreunat misiunea.

Irina Ditu, purtător de cuvânt Autorității Navale Române: „Din păcate, nava se afla cu chila în sus, iar castelul remorcherului este îngropat în nămol, ceea ce a făcut imposibilă intrarea în interiorul navei”.

Pe uscat, cresc tensiunile. Cincizeci de oameni, rude și apropiați ai marinarilor dispăruți au cerut răspunsuri la poarta companiei care opera remorcherul.

Soția unui marinar dispărut: „Avem un bebe de drum și vreau explicații. De ce i-au trimis? Știau riscurile cei de sus. Era stresat”.

Reporter: „De ce era stresat?”

Soția: „Era o manevră de minim 30, 36 de ore”.

Reporter: „A mai făcut astfel de manevre?”

Soția: „Nu. La 7.28 mi-a dat mesaj: Ai grijă, te iubesc”.

Reporter: „Înainte să plece pe mare?”

Soția: „Da”.

Rudă: „Remorcherul era doar pentru asistare. De ce s-au legat acolo? Nu ne explică nimeni. Cine e responsabil? Cine e?”.

Oamenii au fost primiți, în cele din urmă, de reprezentanții companiei.

Compania care opera remorcherul a transmis din nou că nava era autorizată să participe la toate operațiunile specifice la terminalul offshore, inclusiv la asistența tancurilor petroliere de mare tonaj, iar ultima inspecție a fost făcută în ianuarie, anul acesta.