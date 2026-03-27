„Trecerea oricărei nave care vine dinspre sau se îndreaptă spre porturi aparținând aliaților și susținătorilor inamicilor americano-sioniști este interzisă", se arată pe site-ul Sepah News al Gardienilor Revoluției, conform Agerpres.

Nave chineze, blocate pentru prima dată

Două portcontainere gigant ale companiei maritime chineze Cosco, blocate în Golf de la declanșarea războiului, au fost forțate să se întoarcă, potrivit platformei de monitorizare Kpler. Până acum, Iranul permisese navelor chineze să tranziteze strâmtoarea, potrivit publicației Lloyd's List. Măsura marchează o escaladare majoră a blocadei.

Contradicție cu declarațiile lui Trump

Anunțul vine la o zi după ce președintele american Donald Trump afirmase că Iranul a permis "zece nave" să treacă prin strâmtoare, descriind gestul drept „un cadou foarte mare" și „un semn de respect". Gardienii Revoluției contrazic însă categoric această interpretare, consolidând blocada care a provocat cel mai grav șoc energetic global din istorie.

Prin strâmtoarea Ormuz tranzitează normal aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial. Închiderea efectivă a căii navigabile a dus la penurie de combustibil, turbulențe pe piețe și perturbarea aviației internaționale.