În acelasi timp și preferințele s-au diversificat. Românii caută boabe de calitate și aparate speciale. Preferatele rămân cafelele cu un strop de lapte.

Bogdan este vicecampion mondial la prăjit cafea. Ne arată cum să pregatim acasă o cafea de specialitate fără să investim mii de euro în aparatură.

Bogdan Georgescu, vicecampion mondial la prăjit cafea: „Aparatul ăsta pe care îl vedem în care stă filtrul de hârtie cu tot cu carafa de dedesubt costă undeva la 170 de lei. Ne trebuie o râșniță care de asemenea care poate să coste 200 de lei. În zona de prăjitorie o pungă ar fi 50 de lei pentru 250 de grame care e perfectă pentru a face și filtru și espresso”.

În multe case, diminețile încep cu o cafea la ibric - tinerii au preluat obiceiul de la părinți.

Reporter: „Câte cafele bei pe zi?”.

Persoană: „Multe, nu am număr. Sunt zile în care beau și 6-7. Îmi plac și cele cu arome, piersică, portocale, orice ține de arome mai nișate”.

Laptele rămâne un adaos popular, fie sub formă de spumă densă în cappuccino, fie în latte-uri savuroase. Dar licoarea ar trebui fără zahăr, ca să nu-i stricăm gustul, recomandă specialiștii.

Florin Lemnaru, barista: „Fără zahăr, întotdeauna fără zahăr, nu are nevoie de zahăr dacă e corect prăjită și preparată. În principiu se bea cu lapte, espresso dublu și cremă de lapte, însă tendințele merg spre filtru mai nou”

Mihai Panfil, organizatorul festivalului Coffeeast: „Bem o sumedenie de cafele, de la origini diferite, zone noi unde se produce cafeaua, varietăți noi, plante diferite care au profil de gust diferit și apoi cafele infuzate în care se pun diferite esențe, condimente, fructe și se fermentează împreună”

Un român consumă în medie 2,5 kilograme de cafea pe an, echivalentul a 300 de căni de espresso. In ultimul an si jumatate, prețul cafelei a crescut foarte mult. Dar pentru anul acesta sunt preconizate stagnări pentru că și producția este asteptată să fie una bună. De exemplu, Brazilia ar putea avea în 2026 o producție record de cafea, estimată la peste 66 de milioane de saci, cu 17% mai mult decât anul trecut.