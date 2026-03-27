Consilierii locali din municipiul Vaslui au votat, joi, în cadrul şedinţei ordinare, interzicerea organizării şi exploatării activităţilor de jocuri de noroc pe raza localităţii, cu excepţia jocurilor loto tradiţionale aparţinând Companiei Naţionale Loteria Română SA şi a operatorilor economici care exploatează doar jocuri de pariuri sportive, autorizaţi conform legii.

O majoritate de 21 de consilieri au votat pentru închiderea "păcănelelor", un ales local s-a abţinut, iar altul nu a participat la vot.

"Cred că este un moment important pentru comunitatea noastră prin această măsură pe care am supus-o atât dezbaterii publice în termen legal, atât unui dialog deschis în cadrul comisiilor de specialitate, cât şi în plen, unde nu interzicem nimănui să-şi spună punctul de vedere", a declarat primarul municipiului Vaslui, Lucian Branişte, iniţiatorul proiectului de hotărâre.

Reprezentanţii Consiliului Local au arătat în proiectul de hotărâre privind interzicerea "păcănelelor" că studii şi analize realizate la nivel naţional şi internaţional evidenţiază faptul că extinderea necontrolată a activităţilor de jocuri de noroc poate genera efecte sociale negative semnificative, cum ar fi apariţia sau agravarea dependenţei de jocuri de noroc, afectarea stabilităţii financiare a persoanelor implicate şi a familiilor acestora, creşterea gradului de vulnerabilitate a unor categorii sociale sau manifestarea unor comportamente cu potenţial antisocial în proximitatea localurilor unde se desfăşoară astfel de activităţi.

"Restricţionarea sau interzicerea acestor activităţi poate contribui la reducerea numărului de persoane implicate în comportamente antisociale sau infracţionale, la diminuarea incidenţei dependenţei şi a patologiilor asociate, depresie, anxietate, tendinţe suicidare, precum şi la scăderea cazurilor de abandon familial, neglijare a minorilor ori violenţă domestică generate de pierderi financiare semnificative. De asemenea, jocurile de noroc afectează în mod disproporţionat persoanele cu venituri sociale reduse, astfel încât eliminarea sau limitarea lor poate reprezenta o măsură de protecţie socială pentru cetăţenii vulnerabili", se arată în motivarea deciziei.

De asemenea, au fost prezentate o serie de date conform cărora, în perioada 2024 - 2025 au fost sesizate un număr de 21 de incidente în locaţiile cu jocuri de noroc sau în preajma acestora, în urma cărora au fost întocmite 16 dosare penale, aplicate 18 sancţiuni contravenţionale şi s-a dispus reţinerea unei persoane. Totodată, au fost identificaţi trei minori care participau la jocuri de noroc, fiind sesizat Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

Mai mulţi angajaţi ai unor săli de jocuri de noroc din municipiul Vaslui au participat la şedinţa CL Vaslui, solicitând amânarea luării unor decizii şi organizarea unei dezbateri "corecte şi transparente". Anterior, aceştia au participat la şedinţele pe comisii şi au organizat o întâlnire cu ocazia căreia şi-au manifestat dezacordul cu privire decizia autorităţilor locale de a închide aceste locaţii, acuzând că dezbaterea publică iniţiată la nivel local nu a fost una reală. Ei au avertizat că odată cu închiderea sălilor de jocuri de noroc se vor pierde locuri de muncă, vor scădea încasările la bugetul local, iar spaţiile comerciale în care funcţionează acum sălile de jocuri vor rămâne goale.

La şedinţă au participat şi psihologi care au vorbit despre situaţia delicată a persoanelor care ajung să dezvolte dependenţă faţă de jocurile de noroc şi care au lăsat să se înţeleagă că închiderea acestor săli de jocuri este benefică.

Conform deciziei consilierilor locali, operatorii economici care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional al Jocurilor de Noroc, valabilă la data intrării în vigoare a hotărârii, îşi pot continua activitatea doar până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei, iar cei care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc de tip loto tradiţional şi pariuri sportive vor putea funcţiona numai în baza autorizaţiei emise conform regulamentului local de reglementare a acestor activităţi.

Odată cu închiderea celor peste 50 de săli cu jocuri de noroc de tip "slot machine" din municipiul Vaslui, peste 150 de salariaţi ar putea rămâne fără locuri de muncă.